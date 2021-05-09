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بالفيديو.. رضا عبدالعال: مدرب منتخب مصر إخوان

رضا عبد العال
رضا عبد العال
Native
الأحد، 09-05-2021 09:25 م محمد فضل
قال رضا عبدالعال، لاعب النادي الأهلي والزمالك السابق، إن ربيع ياسين وعماد النحاس إخوان، قائلا: "الكابتن ربيع ياسين كان بيقف على المنصة في اعتصام النهضة، وعماد النحاس كان بيرقص في اعتصام النهضة، وده ظهر في فيديوهات منتشرة على اليوتيوب".

وأضاف رضا عبد العال، خلال حواره ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، مع المخرجة إيناس الدغيدي، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن تدريب الكابتن ربيع ياسين لمنتخب مصر يسأل عنه مسئولي اتحاد الكرة، حيث إنه درب المنتخب بسبب المجاملات، مؤكدا أنه حال تكذيب ربيع ياسين وعماد النحاس لهذه الفيديوهات المنتشرة سيقوم بالاعتذار لهم.

وأوضح رضا عبد العال، أنه هو الوحيد الذي وقف أمام المستشار مرتضى منصور، كما أنه يحبه لأنه شخص حر ولا يخشى إلا الله، متابعًا: "مرتضى بيقف قدام الأهلي دلوقتي، ولا اخشى انتقاد مرتضى منصور".

 

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