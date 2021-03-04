انفعال عماد متعب بسبب ما فعله كهربا: اللي سمعته بيقول إن المشكلة ضخمة جدا

الخميس، 04-03-2021
06:31 ص
أحمد عادل شعبان
أبدى عماد متعب
- نجم الأهلي السابق - انزعاجه الشديد من تصرف محمود عبد المنعم كهربا
والذي أدى إلى تغريمه 200 ألف جنيه ومنعه من المشاركة لمدة شهر.
وقال متعب في تصريحات إعلامية: حسب ما سمعته وما فهمته من الإعلام فالمشكلة كبيرة جدًا وهذا جرس انذار لكهربا
لو لتكرر شيء منه.
في سياق آخر نفى متعب ما تردد عن تشجيع بعض أفراد أسرته لنادي الزمالك قائلا: لا يوجد شخص في عائلتي زملكاوي وابنتي الصغيرة لا تفهم شيئا في كرة القدم وغير صحيح ما تردد عن حبها للزمالك أو تعلقها بلاعب به.