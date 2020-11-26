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انطلاق بطولة كرة السرعة بالمدينة الشبابية الرياضية بالأسمرات اليوم

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وزارة الشباب والرياضة
 
الخميس، 26-11-2020 12:44 م أمير سعد

تستضيف المدينة الشبابية والرياضية بالأسمرات اليوم  بطوله كاس كرة السرعة خلال الفترة 26 - 28 نوفمبر الجاري بمشاركةمايقرب من ٢٥٠ الي ٣٠٠ لاعب من 16 هيئة.

وصرح السيد المستشار عمر حسين عباس رئيس الاتحاد المصري والعربي والافريقي لكرة السرعة أن البطولة تاتي تحت رعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وأن الإتحاد قام باتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية التي تم تعميمها من قبل وزارة الشباب والرياضة ووزارة الصحه للحفاظ علي صحة وسلامة اللاعبين.

وقدم الشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة على إقامة بطولة كرة السرعة بالمدينة الشبابية والرياضية بالأسمرات ، وتقديم كافة التسهيلات لتنفيذ البطولة.

وكانت المدينة الشبابية والرياضية بالاسمرات قد استضافت مرحلة التأهيل الأولى للناشئين الذي تم لمرحلة ال 9 سنوات بمشاركة ما يقرب من 200 لاعب ولاعبة.
 

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