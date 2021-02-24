الأربعاء، 24-02-2021
03:27 م
يستضيف فريق أرسنال
الإنجليزي نظيره بنفيكا
البرتغالي، يوم الخميس 21 فبراير 2021، لحساب مباراة إياب دور الـ 32 من بطولة الدوري الأوروبي
"يوروبا ليج".
ويقدم واتس كورة
الموعد والقنوات الناقلة
لمباراة أرسنال
ضد بنفيكا بالدوري الأوروبي، والتي يحتضنها إستاد الإمارات معقل
الجانرز.
تنطلق مباراة أرسنال
ضد بنفيكا الساعة التاسعة إلا خمس
دقائق مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الثامنة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت
القاهرة وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 1.
فرطت كتيبة المدرب ميكيل أرتيتا في فوز عريض خلال مباراة الذهاب ضد بنفيكا،
وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في خطوة تقرب الفريق اللندني من
دور الستة عشر بالدوري الأوروبي.
وفشل الجانرز في استغلال عدد من الفرص خلال الشوط الأول قبل أن يتأخر في
النتيجة على عكس المتوقع في الشوط الثاني.
سجل فريق بنفيكا هدفه عن طريق ضربة جزاء، بعد تدخل لاعب أرسنال
إميل سميث
رو، مع تمريرة عرضية من ديوجو جونكالفيس، ليحتسب الحكم مخالفة ويسجلها اللاعب
بيتزي ليرفع عدد أهدافه إلى 7 أهداف. ويصل لقمة هدافي البطولة.
ولكن تقدم الفريق البرتغالي استمر لمدة دقيقتين فقط حيث تم تحويل عرضية
سيدريك سواريس المنخفضة من مسافة قريبة بواسطة الجناح الإنجليزي ساكا في شباك
بنفيكا.
وخلال مشوار الفريقين بالبطولة، حلّ أرسنال
متصدرًا لمجموعته في بطولة
الدوري الأوروبي، متفوقًا على مولده النرويجي ورابيد فيينا النمساوي ودوندالك
الإيرلندي، ويريد الجانرز الاقتراب من بطولة خلال الموسم الحالي.
وخلال مشواره في اليوروبا ليج اقتنص أرسنال
نقاط الجولات الست بالمجموعة
بالكامل، ليثبت تصميم لاعبيه على المضي قدمًا حتى النهائي.
وفي الدوري الإنجليزي الممتاز، عاد الجانرز من سلسلة نتائج كارثية، وقدموا
مباريات قوية ونتائج جيدة، ليرتقوا إلى المركز العاشر برصيد 34 نقطة، وخلال آخر
مواجهاتهم بالمسابقة، قدموا مباراة كبيرة أمام المتصدر مانشستر سيتي، لكنهم تلقوا
هزيمة بهدف وحيد,
بينما وصل بنفيكا إلى هذا الدور بحلوله وصيفًا في المجموعة الرابعة بالدوري
الأوروبي، خلف المتصدر رينجرز الإسكتلندي، ويطمح في استغلال الملعب لتحقيق نتيجة
إيجابية أمام الجانرز.