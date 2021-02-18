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تراجع حظوظ أصحاب الأرض في دوري أبطال أوروبا وبورتو الرابح الوحيد

دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا
 
الخميس، 18-02-2021 02:27 م
غاب التوفيق بشكل كبير عن أصحاب الأرض، في بطولة دوري أبطال أوروبا وتحديداً الأربع لقاءات الأولي من ذهاب دور الـ 16، حيث لم ينجح في الإنتصار سوي فريق واحد فقط علي ملعبه من مجموع أربع فرق، وبالتالي فإن عامل الأرض لم يلعب لصالح صاحبه خاصة في ظل عدم تواجد الجماهير في المدرجات بسبب فيروس كورونا المستجد.
ونحن في موقع جول العرب، ننشر لكم كافة النتائج التي سجلت في البطولة حتي الآن، ونبدأها بالمواجهة الساخنة بين برشلونة وباريس سان جيرمان، حيث أوضحت هذه المواجهة المستوي السيء الذي يمر به الفريق الكتالوني ، وخسارته علي ملعبه في الكامب نو ، بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، ورغم التقدم في المواجهة علي حساب باريس ولكن الفريق الفرنسي نجح في العودة برباعية.
ليفربول الإنجليزي المتذبذب محلياً ينجح في التفوق علي حساب صاحب الأرض وهو نادي لايبزيج الألماني، وتفوق عليه في اللقاء الأول بهفدين دون رد عن طريق اللاعب المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني، في مواجهة كانت من جانب واحد.
لقاءات الأربعاء لم تكن أقل سخونة، حيث نجح بروسيا دورتموند الألماني في العودة إلي بلده بإنتصار هام علي حساب نادي إشبيلية بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مواجهة كانت مثيرة للغاية، بينما نجح نادي بورتو وهو الفريق الوحيد الذي حقق الإنتصار علي ملعبه وعلي حساب اليوفنتوس بهدفين مقابل هدف، ويعتبر هذا الإنتصار الأول الذي يحسب للفريق البرتغالي علي حساب الفريق الإيطالي في البطولات الأوروبية.
مهمة صعبة علي لاتسيو ومونشنغلاباخ وأتلانتا
الأسبوع القادم سوف تستكمل باقي لقاءات دور الذهاب من دوري أبطال أوروبا، ولن تكون الفرق أصحاب الملعب في مهمة سهلة علي الإطلاق، وذلك في أربع مواجهات نارية.
بايرن ميونخ يحل ضيفاً علي حساب نادي لاتسيو في ملعب الأولمبيكو، ولكن هذه المواجهة ستكون هامة للغاية لأن المنافس هو بطل النسخة الماضية من البطولة، ومن المتوقع أن تكون صعبة علي الفريق الإيطالي الذي يأمل في الخروج بتعادل علي أقل تقدير.
أتلتيكو مدريد علي ملعبه يستقبل نادي تشيلسي الإنجليزي في مواجهة متكافئة بشكل كبير، بينما سيكون الفريق الإنجليزي الكبير مانشستر سيتي في مواجهة ليست بالصعبة خارج الديار أمام نادي بروسيا مونشنغلادباخ.
الملكي المتمرس ريال مدريد سيحل ضيفاً علي حساب نادي أتلانتا الإيطالي في ملعب الأخير، ولكن بالنظر إلي مستويات فريق أتلانتا أمام الفرق الإيطالية الكبيرة، يجب علي زيدان أن يخشي من المنافس كثيراً وأن يحذر من لدغاته، وبالتالي عليه أن يكون مستعداً لإستغلال أي فرصة وتأمين دفاعاته بشكل قوي خاصة مع قوة هجوم المنافس ، ومن أجل إستكمال المهمة للتأهل بنجاح.
وبالنظر إلي ما سبق يبدوا أن "الأرض في غياب الجمهور" لم تعد العامل الأبرز في نجاح الفريق بالإنتصار بالمواجهات الأوروبية الكبيرة.

 

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