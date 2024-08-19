الملكي يبدأ الموسم من منصة التتويج!

الإثنين، 19-08-2024
03:26 م
الملكي ينتقم لليفربول ويتويج باللقب
نجح الملكي أمس في التتويج بلقب كأس السوبر الأوربي بعد تغلبه على فريق أتلانتا العنيد بهدفين دون رد في الظهور الأول للوافد الجديد كيليان مبابي.
قدّم أتلانتا شوطاً أول مميز نجح فيه في تقديم مستويات أظهرت المباراة بشكل تنافسي وقوي، كما نجح مدافعو الفريق في وقف أي خطورة لخط هجوم الملكي.
ومع ذلك، لم يتمكن الفريق الإيطالي من الاحتفاظ كثيراً بصلابته على مستويي خط الوسط أو الدفاع، وانهار في الشوط الثاني أمام اختراقات فينيسيوس جونيور ورودريغو.
وفي إحدى هذه الاختراقات، وصلت الكرة سهلة أمام فالفيريدي الذي أودعها الشباك معلناً تقدم الملكي بهدف السبق في الدقيقة 59 من الشوط الأول.
ثم عاد بلينجهام والذي أدى أداءاً استثنائياً أمس، ليمرر الكرة للوافد الجديد كيليان مبابي والذي كان يلعب كرأس حربة صريح، ليودع الكرة في المرمى هو الآخر ويسجّل هدف الريال الثاني في الدقيقة 68 من الشوط الثاني.
حاول أتلانتا العودة لكن لم يرتقي أداء خط هجومه إلى المستوى المطاوب، وبدا على كولمان النيجيري البطء والتردد في اتخاذ القرارات الحاسمة والهامة مما تسبب في إضاعة عدد كبير من الهجمات الخطرة.
فوز الريال أمس هام جداً خاصة في ظل بداية الموسم خلال يومين في إسبانيا، وهي رسالة قوية يرسلها أنشيلوتي لمنافسيه المحليين والقاريين.
ومع ذلك، يبدو أن المدرب الإيطالي لم يتمكن من حل مشكلة تمركز مبابي بعد، فاللاعب لم يتمكن من خلق خطورة كبيرة طوال مدة المباراة نظراً للعبه خارج مركزه المألوف.
فمركز مبابي المفضّل هو الجناح الأيسر، مركز يشغله البرازيلي فينيسيوس جونيور، ويؤدي أداءاً مميزاً فيه يستبعد حلول مبابي بديلا له.
كان أتلانتا نجح في الوصول للدور قبل النهائي من كأس أوربا بعد التغلّب على يورجن كلوب ورفاقه بثلاثية نظيفة! أكبر هزيمة يتلقاها لاعبو الليفر في هذه المسابقة في ثوبها الحديث.
انتقم أنشيلوتي ليورجن كلوب، وأضاع على الفريق الإيطالي ومدربه المخضرم فرصة بداية الموسم بفوز قوي على أقوى الفرق الأوربية حالياً ريال مدريد
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الإنجليزي الممتاز يبدأ وجولة أولى قوية
تنطلق الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز غداً حيث يواجه مانشستر سيتي نظيره فولهام في تمام الساعة 10 مساءاً بتوقيت مكة المكرمة.
ينتظر محبو الشياطين الحمر هذا الموسم بفارغ الصبر، آملين أن يتمكن تان هاج هذا الموسم من تحقيق ما ينتظرونه والنجاح في المنافسة على المراكز الأولى.
محبو مانشستر يونايتد في دائرة مفرغة منذ عدة سنوات، حيث يتم تغيير المدربين باستمرار ومع كل مدرب جديد تأتي تشكيلة جديدة لا يرضى عنها المدرب الجديد، وبالتالي فالنتائج متذبذبة لسنوات الآن!
بينما يواجه ليفربول الصاعد الجديد لدوري الأضواء نادي إيبسويتش تاون في أول اختبار لمدرب ليفربول الجديد سلوت والذي حل بديلاً ليورجين كلوب هذا الموسم.
يأمل جماهير ليفربول أن يتمكن سلوت من تحقيق لقب الدوري المحلي، والوصول بالفريق لنقطة أبعد في دوري الأبطال.
كما يبدأ الأرسنال جولته الأولى يوم السبت الموافق 17 من أغسطس الجاري في تمام الساعة 5 مساءاً أمام وولفرهامبتون. يأمل جماهير الأرسنال في الفوز والانطلاق بشكل قوي في الدوري خاصة بعدما كان فريقهم قاب قوسين أو أدنى من تحقيق لقب الدوري الموسم الفائت.
اشتعال الصدارة والمنافسة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز تنعكس بشكل كبير على المواقع المتخصصة في تغطية فعاليات المراهنات الرياضية مثل www.arabswin.com/.
حيث يقدم موقع arabswin إمكانية الرهان على نتائج المباريات المختلفة قبل انطلاق المباريات، بالإضافة إلى إمكانية الرهان على عدد الأهداف المسجّلة في كل مباراة.
كما تعرض مواقع المراهنات الرياضية للاعبين تخمين هوية بطل الدوري، رهان للاعبين الذين يتمتعون بحس عالي من المخاطرة!
وبالعودة للجولة الأولى من الدوري الإنجليزي، يواجه توتنهام فريق ليستر سيتي العائد مجدداً إلى دوري الدرجة الأولى في مباراة تجمع بين الفريقين يوم الاثنين الموافق 19 من أغسطس الجاري في تمام الساعة 10 مساءاً بتوقيت مكة المكرمة.
الإنتر يبدأ رحلة الحفاظ على اللقب
تنطلق بطولات الدوري الكبرى حول العالم خلال الأيام القليلة المقبلة. يفتتح الدوري الإيطالي الممتاز بالمواجهة التي تجمع ما بين بين البطل إنتر ميلان وبين جنوى.
يسعى إنتر
للحفاظ على لقبه بعدما أدى موسما استنثائياً الموسم الماضي بعدما نجح الفوز بلقب الدوري الإيطالي بفارق 19 نقطة عن أقرب منافسيه نادي ميلان الإيطالي.
بينما يواجه ميلان في اليوم نفسه فريق تورينو ساعياً إلى تحقيق فوز يضمن له المنافسة مبكراً على المراكز الأولى وعدم الابتعاد كثيراً عن الخصم التقليدي الإنتر.
بينما يبدأ نابولي مشواره أمام هيلاس فيرونا يوم الأحد في تمام الساعة 7 والنصف مساءاً بتوقيت مكة المكرمة. نابولي حظى بموسم مخيب للآمال بعد إنهاءه للموسم الماضي في المركز العاشر، بعيداً عن أي مشاركة في أي بطولات أوربية كبرى!
وفي محاولة لتجاوز هزيمته أمام الملكي ريال مدريد أمس، سيواجه أتالانتا الإيطالي نظيره ليتشي يوم الأثنين 19 من أغسطس في تمام الساعة 7 والنصف مساءاً.