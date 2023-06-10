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ريال مدريد يتعاقد مع فران جارسيا حتى 2027....تفاصيل

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ريال مدريد يتعاقد مع فران جارسيا حتى 2027....تفاصيل

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فران جارسيا
السبت، 10-06-2023 08:21 ص نسمه عبد الوهاب
أعلن ريال مدريد الإسباني، عن تعاقده مع فران جارسيا، لاعب فريق رايو فاليكانو، مقابل 5 ملايين يورو، حتى 2027 خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشر نادي ريال مدريد عبر صفحته الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صورة للاعب معلقاً عليها، : « اتفق نادي ريال مدريد ورايو فاليكانو على انتقال اللاعب فران جارسيا، الذي سيرتبط بالنادي على مدى المواسم الأربعة المقبلة».

وأضاف البيان: «ينتمي فران جارسيا إلى أكاديمية ريال مدريد للشباب منذ عام 2013، حيث وصل في سن 14 عامًا فقط، ولعب موسمين في كاستيا (الفريق الثاني لريال مدريد) وظهر لأول مرة مع فريق ريال مدريد الأول في عام 2018».
وتابع: «سيقام حفل تقديم فران جارسيا كلاعب جديد في ريال مدريد يوم الإثنين 12 يونيو الساعة 12:00 ظهرا في مدينة ريال مدريد، بعد ذلك سيظهر أمام وسائل الإعلام».


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