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السعودية تعلن استضافة كأس العالم للأندية إذا حدث هذا الأمر

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الخميس، 09-09-2021 03:18 م

أكد ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن المملكة العربية السعودية، طلبت من الاتحاد الدولي لكرة القدم، استضافة كأس العالم للأندية  2021، حال اعتذار اليابان عن استضافة البطولة.
وقال المسحل في تصريحات أبرزتها صحيفة الرياضية السعودية:" تحدثنا مع الفيفا بشأن استضافة كأس العالم للاندية 2021، حال اعتذار اليابان، والاتحاد الدولي لكرة القدم، أفاد بأن هناك دولة آخرى بديلة مجدولة ".
تابع رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم:" في اعتذار الدولة البدلية أيضا، فإن الفيفا سيتواصل معنا، بشكل مباشر، لإقامة كأس العالم للأندية في السعودية".
كانت تقارير صحفية، أن اليابان تدرس التراجع عن استضافة كأس العالم للأندية، في ظل انتشار فيروس كورونا.
ولم تعلن اليابان، أي قرار رسمي حتى الآن،  بشأن استضافة كأس العالم للأندية.
و ضمن الأهلي المشاركة في كأس العالم للأندية2021 ، بعد الفوز على كايزر تشيفز، في نهائي دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي.
كان الأهلي، شارك في النسخة الماضية، من بطولة كأس العالم للأندية، ونجح في حصد المركز الثالث.
يذكر أن بايرن ميونخ هو حامل النسخة الأخيرة، من بطولة كأس العالم للأندية.
 

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