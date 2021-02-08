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الخطيب يوجه نصيحة أخيرة للاعبين: ليس مطلوبًا منكم سوى هذا الأمر

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الخطيب
 
الإثنين، 08-02-2021 01:50 م المصريون

طالب محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي،لاعبيه بضرورة تجاهل كل التعليقات التي تتناول مواجهة بايرن ميونيخ الألماني المرتقبة والمقرر لها مساء اليوم في نصف نهائي مونديال العالم للأندية.
وقال الخطيب للاعبيه خلال لقاء سريع معهم إنه ليس مطلوبا منهم شيء في تلك المباراة سوى اللعب بمنتهي الجديه وتقديم مستواهم الحقيقي وتشريف الكرة المصرية والأفريقية .
وأضاف أن المباراة مع فريق كبير وبطل اوروبا ويجب عليهم رفع الضغوط ولكن عليهم خوض المباراة بمنتهي القوة والإلتزام بتعليمات الجهاز الفني، ويحرص محمود الخطيب علي التواجد مع لاعبيه بصورة كاملة في وجبات الطعام والتدريبات بالجيم وبالملعب.
وطلب الخطيب من سيد عبدالحفيظ إخطار اللاعبين بفرض الحظر الإعلامي وتجاهل وسائل التواصل الإجتماعي حتي نهاية مباراة البايرن.
على الجانب الآخر أكد  حسام أبو العلا رئيس رابطة جماهير الأهلى فى الدوحة أن اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية بقطر أخطرته بتغيير مكان تواجد الرابطة فى مباراة بايرن ميونخ الليلة .
 وقال حسام أبو العلا فى مداخلة هاتفية لبرنامج مع شوبير:" اللجنة المنظمة أخطرتنى اللجنة المنظمة للمونديال بوضع رابطة جماهير الاهلى فى الثالثة يمين بدلا من الثالثة شمال بسبب كورونا والخوف من الكثرة العددية ".



وأضاف: "جمهور الأهلى صنع حالة زخم فى قطر وأشعر الجميع أن هناك بطولة عالمية ونادى كبير يتواجد على الاراضى القطرية، فى كل مكان تجد جمهور الاهلى حاضرًا مساندًا وداعمًا للكيان الكبير".
 

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