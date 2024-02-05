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الحكم المصري محمد عادل يتعرض للاعتداء من لاعبي مالي (فيديو)

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محمد عادل
الإثنين، 05-02-2024 11:12 ص


نجا الحكم المصري محمد عادل من غضب لاعبي منتخب مالي، بعد تفريطهم بفوز كان في متناولهم أمام كوت ديفوار (1-2) في اللقاء بينهما أول أمس السبت، بالدور ربع النهائي لكأس إفريقيا لكرة القدم.

افتتح منتخب مالي التسجيل عبر مهاجمه دورجيلس نيني في الدقيقة 71، وحافظ على تقدمه حتى الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة، قبل أن ينقذ المهاجم الإيفواري سيمون أدينجرا أصحاب الأرض من الهزيمة بتسجيله هدف التعادل لهم.
ومن ثم اقتنص المهاجم الإيفواري عمر دياكيتي هدف الفوز "للأفيال" في الوقت القاتل أيضا، عند الدقيقة الثانية المحتسبة بدلا للضائع من زمن الشوط الإضافي الثاني للقاء.
علما أن منتخب كوت ديفوار لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 43 من زمن الشوط الأول، عقب تعرض لاعبه أوديلون كوسونو للطرد نتيجة حصوله على إنذارين.
وأطلق الحكم محمد عادل صفارة نهاية المباراة بعد أن حصل منتخب مالي على ركلة ركنية، متا اثار غضبا شديدا من جانب لاعبي مالي، وكاد أن يتعرض للاعتداء من قبل بعضهم، بسبب عدم منحهم حق تنفيذ الركلة والفرصة الأخيرة.
وحاصر عدد من لاعبي مالي الحكم المصري الذي حاول إبعاد أحدهم بيده، وكادت الأمور أن تتطور وتخرج عن السيطرة، قبل أن يخرج بسرعة برفقة مساعديه إلى خارج أرض الملعب.
يذكر أن منتخب كوت ديفوار سيلعب في الدور قبل النهائي مع جمهورية الكونغو، يوم الأربعاء المقبل.


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