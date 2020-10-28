"الجبلاية" تكشف تفاصيل مسابقات المظاليم

الأربعاء، 28-10-2020
10:09 ص
محمد عبد الحارس
تعقد اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، مؤتمر
صحفي الأسبوع المقبل لإعلان
شكل جميع المسابقات
فى الموسم الكروى الجديد 2020 – 2021.
وأصدر الاتحاد بيان قال فيه: "في ضوء دراسة سلبيات وإيجابيات مسابقات القسم الثاني والثالث والرابع للموسم الرياضي 2019 / 2020م.
وكانت اللجنة أعنلت منذ فترة بعض التعديلات الأخيرة والغاء الهبوط فى القسمين الثانى والثالث هذا الموسم، حيث تم زيادة عدد الأندية فى القسم الثانى إلى 48 ناديا بدلا من 36.
وقرر المجلس تنظيم مسابقات موسم 2020 / 2021 م كالتالي :
أولاً : القسم الثاني
يتكون من ثلاث مجموعات كل منها تتكون من ( 16 ) فريقا بإجمالي 48 فريق ( الـ 36 فريق + 12 فريقا الحاصلين على المركز الأول في المجموعات الـ 12 بالقسم الثالث) وتقام بين كل مجموعة من المجموعات الثلاث دوري من دورين يصعد أول كل مجموعة إلى القسم الأول .
وينتهي قيد اللاعبين في 21/11/2020 م، فيما تبدأ المباريات يوم 25/11/2020م .
ثانياً : القسم الثالث
يتكون من 178 فريقا ( 155 فريقا + 23 فريقا متأهلا من القسم الرابع ) ... يتم تقسيمها إلى 12 مجموعة .. يصعد أول كل منها إلى القسم الثاني ..
وينتهي القيد في 28/11/2020م، على أن تبدأ المباريات في 30/11/2020م.
ثالثاً: القسم الرابع
يتكون من 352 ناديا + الأندية المنضمة حديثاً توزع على المجموعات حسب الموقع الجغرافي.. وينتهي القيد في 30/11/2020 م، لتبدأ المباريات في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر 2020 م.
رابعاً : تخصيص مجموعة لسيناء
تشجيعاً لمشاركة الأندية في جنوب وشمال سيناء وتوسيع قاعدة الممارسة تماشياً مع سياسة الاتحاد وأهدافه سوف يتم تخصيص مجموعة بالقسم الثالث إعتباراً من موسم 21/22 يصعد الأول منها مباشرة إلى القسم الثاني.