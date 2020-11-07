السبت 07 نوفمبر 2020
توقيت مصر 16:15 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

صدمة.. وفاة الفنان عامر محمد بسكتة قلبية مفاجئة

تصاعد الحرب.. السودان يغلق جزءًا من حدوده مع إثيوبيا

بعد تصدر «بايدن».. أنصار «ترامب» يحتشدون بالأسلحة

ضحايا مهرجان الجونة.. زينب غريب تعلن إصابتها بكورنا

تخلص من انتفاخ المعدة بهذه الأعشاب

إطلاق نار بمظاهرة في فلوريدا للتنديد بـ "سرقة الأصوات "

إصابة هازارد وكاسميرو بفيروس كورونا

تدهور حالة فنانة شهيرة بشكل مفاجئ.. وابنها: «أرجوكم ادعولها»

الحرائق مجهولة تصل لـ 8 ولايات في الجزائر

آخر رسالة وصورة لـ بدر الماص قبل مصرعه

ADS
 

"البلدوز" يدرس خوض مارثون انتخابات "الجبلاية"

202002140139313931
عبد الغنى
 
السبت، 07-11-2020 01:34 م محمد عبد الحارس


أعلن مجدي عبدالغني لاعب الأهلي السابق، نيته خوض سباق الانتخابات على مقعد رئاسة اتحاد كرة القدم، وذلك مع اقتراب انتهاء فترة عمل اللجنة الخماسية،المكلفة بإدارة الاتحاد.
وأكد عبد الغنى عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، على نيته المنافسة على كرسي رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم، حال قرر هاني أبوريدة رئيس الجبلاية السابق وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي "كاف"، عدم الترشح للانتخابات المقبلة، والتي من المقرر أن تنطلق قبل نهاية الشهر الجاري، بتوصية من فيفا.
ويتمسك "فيفا" بإقامة الانتخابات كحد أقصى في الثلاثين من نوفمبر المقبل، ولمدة أربع سنوات للمجلس.

 

إقرأ ايضا

1-1210873

إصابة هازارد وكاسميرو بفيروس كورونا

176

أحمد فتحي : اختيار لبيراميدز كان صعب للغاية

Capture

«صلاح» عن أحمد فتحي: «شارة المنتخب هتشيلني الليلة»

أخبار متعلقة

146

استقالة حسام الزناتي من لجنة المسابقات بـ "الجبلاية"