"البلدوز" يدرس خوض مارثون انتخابات "الجبلاية"



أعلن مجدي عبدالغني لاعب الأهلي السابق، نيته خوض سباق الانتخابات على مقعد رئاسة اتحاد كرة القدم، وذلك مع اقتراب انتهاء فترة عمل اللجنة الخماسية،المكلفة بإدارة الاتحاد.

وأكد عبد الغنى عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، على نيته المنافسة على كرسي رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم، حال قرر هاني أبوريدة رئيس الجبلاية السابق وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي "كاف"، عدم الترشح للانتخابات المقبلة، والتي من المقرر أن تنطلق قبل نهاية الشهر الجاري، بتوصية من فيفا.

ويتمسك "فيفا" بإقامة الانتخابات كحد أقصى في الثلاثين من نوفمبر المقبل، ولمدة أربع سنوات للمجلس.