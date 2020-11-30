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الاسماعيلى يواجه مصر المقاصة ودياً استعدادًا للموسم الجديد

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ريكاردوا
 
الإثنين، 30-11-2020 11:42 ص أمير سعد

يواجه فريق الإسماعيلى، نظيره مصرالمقاصة وديا السبت المقبل بإستاد الإسماعيلية، ضمن سلسلة تحضيرات الفريق لخوض منافسات الدورى العام فى نسخته المقبلة والتى يستهلها بمواجهة المصرى البورسعيدى فى الأسبوع الأول للمسابقة بجانب كأس العرب للأندية الإبطال المقرر استئنافها خلال الفترة المقبلة.
وينتظر النادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا.
وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف، ويتمسك الإسماعيلى بحلم التتويج باللقب العربى لأول مرة فى التاريخ بعد وصول الدراويش للمباراة قبل النهائية.

 

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