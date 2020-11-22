"الجبلاية" تجرى قرعة الموسم الجديد غدًا

تجرى اللجنة الخماسية، المكلفة بإدارة شئون اتحاد الكرة ،غدا الاثنين مراسم قرعة مسابقة الدورى الممتاز موسم 2020 / 2021، وذلك في الواحدة ظهرا بفندق ماريوت الجزيرة.

ووجهت اللجنة الخماسية المؤقتة في الجبلاية الدعوة إلى ممثلى الأندية المشاركة فى المسابقة للحضور بواقع مندوب عن كل ناد.

وأخطر مسؤولو الجبلاية مجالس إدارات الأندية بضرورة تحديد الملعبين الأساسى والاحتياطى لفريقه اللذين سيخوض عليهما مبارياته مستوفيا موافقة الجهة المالكة للملعب والجهات الأمنية، بالإضافة إلى تحديد أرقام قمصان اللاعبين.

وكشفت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني عن موعد انطلاق ضربة البداية للموسم الجديد فى الدورى الممتاز على أن تبدأ منافسات بطولة الدورى الجديد يوم 9 ديسمبر المقبل.