الأهلي ينشر صورة ساخرة لنجمه قبل مواجهة صن داونز

وجه النادي الأهلي رسالة ساخرة لجونيو أجاي نجم الفريق قبل أن يبدأ مران اليوم استعدادا لمواجهة صن داونز.ونشر الحساب الرسمي للأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” صورة لأجاي ويبدو عليه الحزن.وعلقت.. “هكذا يكون اللاعب عندما يستيقظ مبكرا لإجراء مسحة طبية”.تخضع بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمسحة طبية غدا الخميس؛ استعدادا لمباراة صن داونز المقرر إقامتها يوم السبت المقبل في إياب الدور ربع النهائي بدوري أبطال إفريقيا.ويخضع لاعبو الأهلي والجهاز الفني وجميع أفراد البعثة لمسحة طبية، وفقا للبروتوكول الطبي المتبع قبل المباريات الرسمية في مسابقة دوري أبطال إفريقيا؛ للكشف عن فيروس كورونا.