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الأهلي يفاجئ الوداد بهذا التشكيل في مباراة العودة

الأهلي
الاهلي
 
الجمعة، 23-10-2020 08:20 م أحمد سالم
استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي علي الدفع باحمد فتحي في مركز الظهير الأيسر بديلًا لعلي معلول الذي شعر ببعض الآلام خلال المران الأخير أمس.

وضم التشكيل محمد الشناوي في حراسة ومعه احمد فتحى ، أيمن أشرف ، ياسر إبراهيم ، محمد هاني و: عمرو السولية ، محمد مجدي أفشة ، أليو ديانج و جونيور أجاي ، حسين الشحات ، مروان محسن.

وشهد محيط استاد القاهرة إجراءات أمنية مشددة، قبل انطلاق مواجهة الأهلي مع الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع الوداد في التاسعة مساء اليوم في جولة الإياب.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الوداد في جولة الذهاب بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت يوم السبت الماضي على ملعب محمد الخامس بالمغرب
 

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