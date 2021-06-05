السبت، 05-06-2021
07:47 م
فتحي مجدي
ألقي القبض على لاعبة التنس الروسية يانا سيزيكوفا
مساء الخميس، للاشتباه في خسارتها مباراة عمدًا في بطولة رولان جاروس الجارية حاليًا في فرنسا.
وفتح الادعاء في فرنسا، التحقيقات في مزاعم تتعلق بمباراة الزوجي بين الروسية يانا سيزيكوفا
والأمريكية ماديسون برنجل، والرومانيتين أندريا ميتو وباتريشيا ماريا تيج.
وقال ممثلو الادعاء إنهم يحققون في مزاعم التلاعب بنتائج المباريات.
وأضافوا أنهم يحققون في مزاعم "احتيال في جماعة منظمة".
ووفقًا للتقارير، تم القبض على الروسية يانا سيزيكوفا
البالغة من العمر 26 عامًا عند خروجها من جلسة التدليك بعد مباراة الزوجي النسائية في الجولة الأولى، والتي خسرتها هي وشريكتها - إيكاترينا ألكساندروفا - 6-1 / 6-1.
وبحسب صحيفة "لو باريزيان"، حاول الأمن منع الاعتقال قبل أن تتمكن الشرطة من تفتيش غرفة لاعبة التنس في الفندق.
يذكر أن اللاعبة الروسية مصنفة في المرتبة 765 في قوائم الفردي، وتتميز بشكل أساسي في الزوجي، حيث حققت فوزها الوحيد في عام 2019 في لوزان.