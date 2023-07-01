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اشتباك لفظي بين أحمد شوبير وخالد الغندور بسبب إمام عاشور

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شوبير والغندور
السبت، 01-07-2023 11:20 م

 

علق الإعلامي خالد الغندور علي تعليق الإعلامي أحمد شوبير حول بيع إمام عاشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

 

وكتب خالد الغندور:"عندك حق يا كابتن لاعب تم شراؤه ب٣ مليون دولار كاش و تقاضي راتب ما يوازي ٥٠٠ ألف دولار في نصف موسم وهيتم اعارته لمدة موسم بنية البيع".

 

وأكمل:" الطبيعي ان انا اكسب  في بيعه  أو ارجع فلوسي  بجانب راتب اللاعب السنوي في الموسم القادم والمفروض يتم اعارته  بألف دولار عشان نادي ميتلاند طيب وابن حلال و لازم يخسر فلوسه اللي دفعها من ٦ شهور  و كمان لن يتم دفع المبلغ كاش الا بعد سنة".

 

 

وأضاف:" لو تم تفعيل نية الشراء وطبيعي انك لا تصدق يا كابتن عشان حاجات كثير جدا  يبقي لما اعيره لمدة عام هتدفع للنادي الدنماركي كام و اللاعب كام في موسم الاعارة ١٠ مليون جنيه بالتقسيط كده انت مبسوط يا كابتن" وأخيرا العقل زينة و صحيح يا كابتن هو حضرتك اصبحت محامي الاهلي".

 

وعلق الإعلامي أحمد شوبير على إعارة  إمام عاشور بأكثر من 50 مليون جنيه لمدة موسم واحد فقط".

 

وكتب أحمد شوبير عبر فيسبوك : ‏يارااااجل بجد 50 مليون جنيه إعارة في سنة واحدة.. يابلاش.. والمفروض بقى إننا نصدق !!!

 

يذكر أن كشف الإعلامي خالد الغندور، تفاصيل انضمام إمام عاشور، لاعب نادي الزمالك السابق والحالي لميتيلاند الدنماركي، إلى الأهلي.

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