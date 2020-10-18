استقبال حار لبعثة الأهلى بمطار القاهرة

الأحد، 18-10-2020
10:01 ص
محمد عبد الحارس
عادث بعثة
الأهلى برئاسة محمود الخطيب لمطار القاهرة الدولى فى الساعات الأولى من صباح اليوم بعد انتهاء مباراة الوداد المغربى فى إطار نصف مباريات دورى أبطال أفريقيا.
ونشرت صفحة قناة الأهلى، جانب من وصول فريقها للقاهرة، حيث تم استقبال البعثة
بالورود قادمة من المغرب ، بعدما حققق فوزاً هاماً على الوداد المغربى بهدفين نظيفين، فى ذهاب الدور قبل النهائى لدورى رابطة الأبطال، وقدم المارد الأحمر عرضاً جيداً أمام بطل المغرب بملعب الأخير.
وبتلك النتيجة اقترب الأهلى من حسم الصعود إلى المباراة النهائية بإستاد القاهرة بعدما أعلن الأتحاد الأفريقي نقل مباراة الإياب من ستاد الجيش ببرج العرب إلى إستاد القاهرة.
من جانبه حرص محمود الخطيب رئيس الأهلى ورئيس البعثة
على تهنئة اللاعبين والجهاز الفنى عقب الفوز المستحق على الوداد، وأشاد رئيس الأهلى بالأداء الرجولى للاعبين، والانضباط الفنى والسلوكى، والروح العالية، والعرض المتميز الذى قدمه الفريق على مدار 90 دقيقة، كان الأفضل فيها من كافة الوجوه.