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"استغل عدم قدرتها على دفع التكاليف".. طبيب يهتك عرض ريهام سعيد

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ريهام سعيد
الخميس، 08-02-2024 01:30 م

اتهمت الإعلامية ريهام سعيد، طبيب تجميل شهير "لبناني الجنسية"، بهتك عرضها أثناء إجرائه عملية تجميلية لها خلال الشهر الماضي.
وقدمت ريهام سعيد بلاغًا ضد الطبيب اللبناني، اتهمته بتصوير عورتها خلال تواجدها داخل المركز الخاص به في بيروت، لعمل إجراء تجميلي في وجهها.
وقالت إنها كانت تريد إجراء عملية تجميل لتحسين وجهها فقط، ولكن الطبيب اللبناني قام بتشويه وجهها والمنطقة المحيطة بالعينين، واستغل عدم قدرتها على دفع التكاليف.
وأشارت ريهام سعيد  إلى أن الطبيب اللبناني، قال لها إنه سيجري العملية في وجهها، بدون مقابل نظير نشر صور الإجراءات الجراحية الخاصة بها للدعاية له بصفته جراحًا شهيرًا.

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