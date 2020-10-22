"استادات" تستحوذ على 70 % من مصر المقاصة

الخميس، 22-10-2020
01:22 م
محمد عبد الحارس
أنهت إدارة شركة استادات
، صفقة شراء أسهم شركة مصر المقاصة
فى نادى مصر المقاصة
ليصبح للشركة حق إدارة وامتلاك 70% من النادى.
في نفس السياق قال الإعلامي عمر ربيع
ياسين، إنه تم بيع
عقد رعاية نادي مصر للمقاصة في الساعات القليلة الماضية، بعدما أنهى المالك الجديد كافة اتفاقاته مع إدارة النادي الفيومي في الأيام الماضية.
ونشر "عمر"، عبر صفحته على "تويتر"، أنه تم بيع
عقد رعاية نادي مصر للمقاصة بشكل رسمي.
ونجا فريق المقاصة
من الهبوط هذا الموسم بعد موسم هو الأصعب للفريق منذ صعوده للدوري الممتاز بسبب الازمة المالية التي سيطرت عليه مؤخرا وأدت إلى رحيل أكثر من مدرب آخرهم على عاشور ومن قبله إيهاب جلال.