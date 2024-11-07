أنهت جهات التحقيق تحقيقاتها مع الحكم الدولي محمد عادل، وغادر الأخير سرايا النيابة، عقب الاستماع إلى أقواله في البلاغ المقدم منه ضد برنامج الكورة مع فايق وكذلك شركة الـ VAR، في أزمة تسريب التسجيل الصوتي، على أن تستكمل التحقيقات في جلسة الغد.

أزمة الحكم محمد عادل وغرفة الـ VAR

وجاء ذلك بعد استدعاء جهات التحقيق للحكم الدولي محمد عادل للتحقيق في البلاغ المقدم منه إلى مباحث تكنولوجيا المعلومات ومكتب النائب العام، ضد برنامج الكورة مع فايق وكذلك شركة الـ VAR، بعد ادعائه التلاعب في التسجيل، الذي أذيع عبر برنامج الكورة مع فايق، ونسب إليه في حديثه مع غرفة الفار أثناء لقاء الزمالك والبنك الأهلي.

وفي وقت سابق، قال الحكم الدولي محمد عادل، إن التسريب الصوتي الذي تم إذاعته في برنامج الكورة مع فايق، غير صحيح، وأنه ليس صوته، ما دعاه للتقدم ببلاغ إلى مباحث تكنولوجيا المعلومات ومكتب النائب العام، ضد برنامج الكورة مع فايق وكذلك شركة الـ VAR بعد التلاعب في التسجيل.

وأذاع برنامج الكورة مع فايق الذي يقدمه إبراهيم فايق التسجيل الصوتي الذي دار بين محمد عادل وميدو سلامة حكم تقنية الفيديو، خلال مراجعة اللعبة التي تم احتسابها ركلة جزاء لصالح الزمالك في نهاية مباراة البنك الأهلي.

من جانبه، قال الخبير التحكيمي توفيق السيد: حال صحة تسريب التسجيل الخاص بمحمد عادل حكم مباراة الزمالك والبنك الأهلي، فوقتها تجب إعادة المباراة.

وأضاف توفيق السيد في تصريحات إذاعية: يجب إعادة المباراة حال ثبوت خطأ محمد عادل بعدوله عن قراره، لأن الأمر خطأ في تطبيق القانون، لكن ذلك إذا صح الأمر، والقانون هو من يقول ذلك خصوصًا إذا اعترف الحكم بالخطأ.