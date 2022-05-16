إيهاب جلال: تواصلت مع صلاح بعد إصابته وأخبرني بهذا الأمر
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الإثنين، 16-05-202209:39 ص
كشف
إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم ، أنه تواصل مع النجم محمد
صلاح لاعب المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، عقب إصابته في نهائي الكأس مع
تشيلسي، كما تحدث عن تجهيزات المنتخب لاختيار قائمة اللاعبين وضم لاعبين جدد.
وقال
إيهاب جلال في تصريحات لقناة صدى البلد: "لسنا هنا لنقوم بهد ما قام به
الجهاز الفني السابق، سنحتفظ بالإيجابيات ونكمل عليها ونعالج السلبيات إن وجدت".
وأضاف
"قد يكون هناك بعض التغيير في أسلوب اللعب إلى حد ما ولكن ليس بشكل كبير ،
الباب مفتوح أمام جميع اللاعبين للتواجد في المنتخب بعيدا عن السن خصوصا في الفترة
القريبة".
واستكمل
"تواصلت مع صلاح وهو بخير، شعر بأنه قد يتعرض لإصابة ففضل الخروج".
وغادر
صلاح مباراة فريقه ليفربول مع تشيلسي مصابا بعد 30 دقيقة في نهائي كأس الاتحاد
الإنجليزي.
وأتم
"عبد الله السعيد لاعب كبير ويستحق التواجد مع منتخب مصر ولكن ما زال الوقت
مبكرا فأمامنا أسبوعين على الأقل لحسم الاختيارات".
ويبدأ إيهاب
جلال مهمته مع منتخب مصر بمواجهتي غينيا وإثيوبيا في تصفيات أمم إفريقيا 2023.