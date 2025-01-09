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إيقاف وفتح تحقيق مع لاعب الإنتاج الحربي بسبب احتفاله على طريقة إمام عاشور

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الخميس، 09-01-2025 12:24 م

 

 

 

تصدر محمود مرجان لاعب فريق الإنتاج الحربي، حديث الساعات الأخيرة في الشارع الرياضي المصري، وذلك بعد قرار مدربه بتحويله للتحقيق بسبب إحتفال "البالونة".

القصة بدأت عندما قام اللاعب بنشر صورة له وهو يحتفل على طريقة إمام عاشور لاعب الأهلي بعد هدفه في شباك سموحة بـ "البالون"

وقرر أيمن عبد العزيز المدير الفني لفريق الانتاج الحربي، إيقاف اللاعب وتحويله للتحقيق بسبب هذه الصورة، بجانب استبعاده من المعسكر.

 

وقال عبد العزيز في تصريحات صحفية: "ما فعله مرجان غير مقبول، وغدًا لدينا مباراة، لذلك فهو خارج حساباتي تمامًا".

وأضاف: "لم اتخذ هذا القرار بصفتي زملكاويًا، بل أرض الحدث نفسه والتصرف بعيدًا عن أي انتماءات، لكني أؤكد أن اللاعب لم يكن يقصد أي توجه باحتفاله، اللاعب يقلد إمام عاشور فقط".

وكان هذا الاحتفال قد أثار الجدل عقب مباراة الأهلي وسموحة، بعدما تلقي إمام عاشور انتقادات لاذعة من نجوم كرة القدم السابقين، مطالبين اللاعب بالتركيز داخل الملعب وعدم الالتفات للسوشيال والجماهير.

قرار أيمن عبدالعزيز تجاه اللاعب محمود مرجان، كان تربويًا، حيث رفض انسياق اللاعبين لما يثار على السوشيال ميديا، خاصة في ظل استعداد الفريق لمباراة مهمة يوم الخميس.

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