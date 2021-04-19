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إقالة جوزيه مورينيو من تدريب توتنهام

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جوزيه مورينيو
 
الإثنين، 19-04-2021 11:52 ص المصريون

قرر نادي توتنهام إقالة جوزيه مورينيو المدير الفني للفريق بعد ما يقرب من موسم ونصف من القيادة.
وتولى مورينيو قيادة توتنهام في نوفمبر 2019، ويرتبط البرتغالي بعقد مع النادي الإنجليزي حتى صيف 2023.
وكشف موقع ذا أثليتك وشبكة سكاي سبورتس وصحيفة تيليجراف عن اتخاذ إدارة توتنهام قرارا بإقالة مورينيو على أن يتم الإعلان الرسمي بعد قليل.
ويواجه توتنهام خطر فقدان أحد مقاعد المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي.
ولم يفز توتنهام في أخر ثلاث مباريات في الدوري بعد تعادل أمام نيوكاسل ثم خسارة من مانشستر يونايتد قبل أن يتعادل أخيرا مع إيفرتون.
ويحتل توتنهام المركز السابع من الدوري الإنجليزي برصيد 50 نقطة من 32 مباراة.
وخاض مورينيو 86 مباراة مع توتنهام في مختلف المسابقات منذ أن تولى القيادة الفنية.
ونجح توتنهام في تحقيق الفوز45 مرة تحت قيادة مورينيو بينما خسر 24 مرة وتعادل في 17 مباراة.
 

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