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إبراهيم فايق يكشف عن مدرب الزمالك الذي سيخلف فيريرا

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فيريرا
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الأحد، 12-02-2023 11:16 ص

 

أكد الإعلامي إبراهيم فايق، أن إدارة الزمالك تدرس في الوقت الحالي موقفها من رحيل أسامة نبيه عن منصبه كمدرب عام، مشيراً إلى أن الإدارة تفكر في الاستعانة بـ خالد جلال، أو الانتظار لما بعد مباراة سموحة، وتعيينه مديرًا فنيًا خلفًا للبرتغالي جوسفالدو فيريرا.

 

وقال «فايق» في تصريحات عبر برنامجه «جمهور التالتة» على شاشة «أون تايم سبورتس 2»: «عقد مجلس إدارة الزمالك اجتماعا طارئا، لمناقشة وضع الفريق بعد الخسارة من شباب بلوزداد، وكان هناك مناقشة حول مصير أسامة نبيه من الاستمرار أو عدمه».

 

وتابع: «أسامة نبيه لم يتقدم باستقالة رسمية حتى الآن، ومجلس الإدارة يفكر في ضم خالد جلال للجهاز الفني بدلاً منه».

 

 

وواصل: «أحد السيناريوهات المطروحة داخل نادي الزمالك، هو تأجيل البت في ملف إمكانية استقدام خالد جلال كمدير فني للفريق الأول، لما بعد مباراة سموحة، المقرر إقامتها يوم الإثنين المقبل».

 

وأتم: «إدارة الزمالك تدرس أيضًا سيناريو ثالث، وهو استقدام مساعد أجنبي جديد، ودعم المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا، على رأس القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم».

 

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