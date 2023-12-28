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إبراهيم سعيد يسخر من رمضان صبحي: أيتها الجماهير العريضة

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رمضان صبحي
الخميس، 28-12-2023 11:58 ص


علق إبراهيم سعيد نجم كرة القدم المصرية السابق ومقدم برنامج 90+، على تصريحات رمضان صبحي وعبد الله السعيد نجمى بيراميدز، قبل مباراة فيوتشر بطلبهم حضور الجماهير في المبارة الخاصة بكأس السوبر يوم الاثنين الماضي.
وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار":"كابتن رمضان صبحي بصراحة عمل تصريح عليه علامة استفهام اللى هو منتظرين الجماهير في مباراة فيوتشر، وشوفنا التصريح ده من كابتن عبدالله السعيد والكابتن هاني سعي والكابتن رمضان صبحي، جمهور ايه معلش يعني مستنيكم مش هنخذلكم، طب ماشي الاستاد فاضي، وبيفكروني بفيلم ايتها الجماهير العريضة، يا جماعة هى الكرة في مصر هى الأندية الشعبية، والاهلى والاتحاد والإسماعيلي والمنصورة والمصري، ومعرفش التصريح ده طلع منهم ازاى، وهل هم ابتدوا يحسوا بقيمة الجمهور".
وطالب رمضان صبحي، لاعب بيراميدز، جماهير ناديه المتواجدة في الإمارات بالحضور لمباريات الفريق خلال  كأس السوبر المصري".
وقال صبحي عبر فيديو دعائي لبطولة السوبر المصري: " جماهيرنا في الإمارات مستنينكم في كأس السوبر المصري تملوا المدرجات كلها إن شاء الله".
ومن المقرر أن يلعب فريق مودرن فيوتشر أمام نظيره فريق بيراميدز بعد غدا  الاثنين في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت مصر والخامسة بتوقيت الإمارات، على ملعب استاد محمد بن زايد بأبو ظبي، بنصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري "NBE Super Cup"
وتقام مباريات بطولة كأس السوبر المصري في شكلها الجديد، على ملعب محمد بن زايد، في أبوظبي، خلال الفترة من 23 - 28 ديسمبر الجاري.

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