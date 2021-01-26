الثلاثاء، 26-01-2021
09:53 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أكد رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد
، هشام نصر، أن التصريحات التي صدرت عن
فريق " سلوفينيا " بخصوص حدوث تسمم
لعدد من اللاعبين قبل ساعات من مباراته
أمام منتخب مصر، غير صحيحة .
و أضاف نصر في تصريحات خاصة لـ" سكاي نيوز " :" لا يصح
ترديد تلك الأقاويل لأن البطولة تدار بشكل احترافي تحت إشراف من الاتحاد الدولي ،
لافتا إلي أن الفندق الذي يقيم فيه الفريق السلوفاني علي أعلي مستوي" .
وكان اتحاد كرة اليد
السلوفيني قد أصدر بيان رسمي أ أكد فيه عدم رضاه عن
تنظيم مصر لبطولة العالم نتيجة لتعرض 12 لاعب لتسمم
غذائي، متهمين المنظمين بعدم
الاهتمام .