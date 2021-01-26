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أول رد من اتحاد كرة اليد عن تسمم فريق " سلوفينيا "

فريق " سلوفينيا "
فريق " سلوفينيا "
 
الثلاثاء، 26-01-2021 09:53 ص متابعات- أمينة عبد العال
أكد رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد ، هشام نصر، أن التصريحات التي صدرت عن فريق " سلوفينيا " بخصوص حدوث تسمم لعدد من اللاعبين قبل ساعات من مباراته أمام منتخب مصر، غير صحيحة .
و أضاف نصر في تصريحات خاصة لـ" سكاي نيوز " :" لا يصح ترديد تلك الأقاويل لأن البطولة تدار بشكل احترافي تحت إشراف من الاتحاد الدولي ، لافتا إلي أن الفندق الذي يقيم فيه الفريق السلوفاني علي أعلي مستوي" .
وكان اتحاد كرة اليد السلوفيني قد أصدر بيان رسمي أ أكد فيه عدم رضاه عن تنظيم مصر لبطولة العالم نتيجة لتعرض 12 لاعب لتسمم غذائي، متهمين المنظمين بعدم الاهتمام .
 

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