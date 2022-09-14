أول تعليق من اتحاد الكرة على تأهل مصر والجزائر لكأس العالم

الأربعاء، 14-09-2022
01:16 م
كشف مصدر مطلع حقيقة إقامة مباراة فاصلة بين مصر
والجزائر
للتأهل إلى كأس العالم
المقبل 2022 بقطر بعد قرار الفيفا باستبعاد أحد المنتخبات المشاركة بالمونديال .
وكان فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، أكد أن منتخب مصر
، يمتلك فرصة للمشاركة في بطولة كأس العالم
2022.
ونشر فرج عامر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك" صورة من تقرير “مجهول المصدر”، ذكر أن منتخب مصر
والجزائر
، هما الأوفر حظا للمشاركة في كأس العالم
، ومن المتوقع أن يتم عمل مواجهة بينهما من أجل تحديد المتأهل إلى المونديال بشكل رسمي”.
ونفى مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة
وجود أي مؤشرات بشأن إقامة مباراة فاصلة بين مصر
والجزائر
مؤكدا أن اتحاد الكرة
لا يعلم عن هذا الامر شيئاً، حسب صدى البلد.
يذكر أن منتخب مصر
كان قد خسر أمام السنغال، في الدور الفاصل من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم
2022، بركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء مباراتي الذهاب والإياب بالتعادل بهدف لمثله.
وتستضيف قطر بطولة كأس العالم
2022، في الفترة من 20 نوفمبر المقبل حتى 18 ديسمبر.
مجموعات كأس العالم
2022
المجموعة الأولى: قطر، الإكوادور، السنغال، هولندا.
المجموعة الثانية: إنجلترا، إيران، الولايات المتحدة الأمريكية، ويلز.
المجموعة الثالثة: الأرجنتين، السعودي، المكسيك، بولندا.
المجموعة الرابعة: فرنسا، أستراليا، الدنمارك، تونس.
المجموعة الخامسة: إسباني، كوستاريكا، ألمانيا، اليابان.
المجموعة السادسة: بلجيكا، كندا، المغرب، كرواتيا.
المجموعة السابعة: البرازيل، صربيا، سويسرا، الكاميرون.
المجموعة الثامنة: البرتغال، غانا، أوروجواي، كوريا الجنوبية.