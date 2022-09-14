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بعد أنباء صعود مصر لكأس العالم.. ناقد رياضي يحسم الأمر بمفاجأة جديدة

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علاء عزت
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الأربعاء، 14-09-2022 10:30 ص

قال علاء عزت، الناقد الرياضي، إن الدوري المصري لكرة القدم «داخل في سكة الدوري الخليجي»؛ لأن اللاعب أصبح يحصل على أضعاف أضعاف ما يتقاضاه في بلده.
وأضاف عزت، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن وليد سليمان نفى وجود أي تواصل مع أي مسئول في النادي الأهلي من جانب إدارة القلعة الحمراء؛ لشغل أي منصب في الجهاز الفني.

وتابع الناقد الرياضي، أن وليد سليمان له شأن في غرفة ملابس لاعبي الفريق؛ حتى حارس مرمى الأهلي محمد الشناوي يُكن له كل تقدير واحترام، لافتًا إلى أن المهندس فرج عامر جعل الجماهير تعيش حلم العودة لكأس العالم.

وأوضح علاء عزت، الناقد الرياضي، أنه مستحيل أن تدخل مصر سباق كأس العالم المقبل في قطر، وهذا الأمر لا يتخطى كونه دعابة؛ بعد تقديم منتخب تشيلي 3 طعون بخصوص استبعاده من هذا السباق.
وأكد علاء عزت، أن تشيلي تقدمت بالطعن الخامس، أمس الثلاثاء، ويضم مستندات جديدة، وقاموا بعد ذلك بإحراج الفيفا ببيان حاد؛ ليرد الفيفا على احتجاجات تشيلي بأنه في غضون ساعات ستلاقي ردًا رسميًا على هذا الأمر.

وعن إمكانية عودة رمضان صبحي، لاعب بيراميدز السابق، إلى القلعة الحمراء، أكد علاء عزت أن إمكانية عودة صبحي للأهلي أمر مرفوض تمامًا من قبل إدارة النادي.
شاهد الفيديو من هنا :
 

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