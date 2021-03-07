أول تعليق لـ «كلوب» على إقالته من تدريب ليفربول

الأحد، 07-03-2021
04:06 م
محمد فضل - متابعات
في أول تعليق له على الأنباء التي ترددت حول إقالة
ه من
تدريب
نادي ليفربول
الإنجليزي بسبب سوء النتائج التي حققها في الدوري، قال يورجن كلوب
في تصريحات لصحيفة أبرزتها صحيفة "ميرور" البريطانية: "إذا كان هناك
مدرب قادر على تقديم عمل أفضل مني، فعليهم اتخاذ القرار.. هذا واضح".
وتابع: "لا أقصد أنه لا يوجد أي مدرب يمكنه تقديم مستويات أفضل مني في ليفربول
، لكن أعتقد أن
إدارة ليفربول
لا تفكر في إقالة
ي، على الأقل
لم يخبرني أحد".
وأشار كلوب
: "تعرضت لنفس الموقف عندما كنت مدربا لـ
بوروسيا دورتموند، لقد حصدنا نقاطا أقل، لكن لم أعان من إصابات كثيرة، مثلما حدث في ليفربول
هذا الموسم".
ويحتل فريق ليفربول
المركز السابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري
الإنجليزي برصيد 47 نقطة.
يذكر أن ليفربول
خسر آخر 5 مباريات في الدوري الإنجليزي على
ملعب أنفيلد، للمرة الأولى في تاريخ الريدز.