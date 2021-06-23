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أهداف مباراة السويد وبولندا في يورو 2020

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الأربعاء، 23-06-2021 06:30 م
أهداف مباراة السويد وبولندا، الأكثر بحثا على جوجل في الدقائق الأخيرة، حيث نجح المنتخب السويدي في حسم التأهل للدور المقبل من النسخة الحالية لبطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020»، عقب انتصاره الصعب والثمين على نظيره البولندي، بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت الفريقين على «جازبروم آرينا»، ضمن إطار مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات للنسخة الحالية من بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020»، حيث أحرز إميل فورسبورج هدف المنتخب السويدي الأول في الدقيقة الثانية من زمن اللقاء، قبل أن يضيف نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة 59، بينما سجّل كلايسون المباراة هدف المنتخب السويدي الثالث في الدقيقة 94 من زمن اللقاء، في المقابل أحرز روبرت ليفاندوفسكي هدف البولنديين الاول في الدقيقة 61، والثاني بالدقيقة 84.
وجاء هدف السويد الأول، بعد مرور 82 ثانية عبر فورسبرج الذي استغل كرة عند حافة المنطقة بعدما ارتدت الكرة بالخطأ من المدافع البولندي كميل جليك خلال قطعها من أمام إيزاك، فتوغل داخل منطقة الجزاء مستفيدا من فشل كميل يوشفياك في تشتيتها فتابعها قوية زاحفة بيسراه على يسار الحارس البولندي تشيزني.
فيما جاء الهدف الثاني، بعدما سدد فورسبرج تصويبة قوية زاحفة بيمناه من داخل منطقة الجزاء، وفي الدقيقة 61، تلقى مهاجم المنتخب البولندي روبرت ليفاندوفسكي كرة خلف الدفاع من جيلينسكي، فتوغل داخل المنطقة وسددها قوية رائعة بيمناه أسكنها الزاوية اليسرى البعيدة للحارس السويدي أولسن.
وفي الدقيقة 84، نجح ليفاندوفسكي في إدراك التعادل للبولنديين عندما تلقى كرة داخل منطقة الجزاء من بريميسلاف فرانكوفسكي فهيأها لنفسه بيسراه وتابعها بتصويبة صاروخية على يمين الحارس أولسن.

وأطلق كلايسون رصاصة الرحمة على بولندا بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع اثر تلقيه كرة من كولوشيفسكي داخل المنطقة فتابعها بتصويبة قوية على يمين الحارس تشيزني.
وبهذا الفوز، يكون المنتخب السويدي قد تصدر جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط، وودّع المنتخب البولندي البطولة بعد تذيله المجموعة برصيد نقطة وحيدة.
 

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