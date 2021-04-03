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أزمة قبل مباراة الأهلي والمريخ والاتحاد السوداني يهدد

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السبت، 03-04-2021 02:46 م

أكد تقرير سوداني، أن الاتحاد السوداني يدرس منع دخول جماهير المريخ السوداني، مدرجات ملعب مباراة الأهلي، المقرر إقامتها في تمام الثالثة عصرا، ضمن منافسات الجولة الخامسة، من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.
وذكرت صحيفة "كفر ووتر" السودانية، أن الاتحاد السوداني يدرس منع دخول جماهير المريخ بسبب وجود أزمة عند بوابة الهلال المخصصة لدخول الجماهير.
وأضافت الصحيفة السودانية، أنه تقرر منع حضور جماهير المريخ مباراة الأهلي، في حالة عدم حل أزمة بوابة الهلال تفاديا لدخول جماهير بكثافة في لقاء اليوم.
ويسعى الأهلي بقيادة مدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لحسم تأهله رسميا إلى الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، قبل جولة واحدة من دور المجموعات.
 

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