أخر فرصة لـ إمام عاشور لإنقاذه من الحبس 6 أشهر

أكدت نصوص القانون المصري أنه يتبقى للاعب إمام عاشور فرصة أخيرة، وهى التقدم بمعارضة استئنافية على حكم محكمة الاستئناف الصادر ضده بإلغاء حكم أول درجة ببراءته، والحبس 6 أشهر في واقعة اتهامه بضرب فرد أمن بمول شهير بالشيخ زايد، خلال 10 أيام من صدور الحكم، على أن يكون حضوره وجوبيا أمام هيئة المحكمة.

عبر عبد الله مصطفى فرد أمن مول الشيخ زايد الضحية في واقعة إمام عاشور عن فرحته من الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد بحبس لاعب النادي الاهلي 6 أشهر.

وقال فرد الأمن الضحية إن الحكم أثلج صدره وأدخل الفرحة على قلبه خاصة بعدما كان يشعر بالقهر بعد الحكم الأول ببراءة امام عاشور وشعر ان حقه أهدر ولم يعاقب اللاعب على التعدي عليه بالضرب وإهانته في مقطع فيديو شاهده الملايين، وردد عبد الله قائلا: "ربنا نصرني".

وعاقبت محكمة مستأنف الشيخ زايد إمام عاشور لاعب النادي الاهلي ومنتخب مصر بالحبس 6 أشهر مع الشغل في اتهامه بضرب فرد أمن في مول بالشيخ زايد.

وقبلت المحكمة الاستئناف المقدم من النيابة العامة بعد الحكم الصادر من محكمة أول درجة ببراءة اللاعب من الاتهام المنسوب اليه بضرب فرد الأمن مصطفى عبد الله.

وأوردت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد في حيثيات حكمها بحبس اللاعب 6 أشهر إن الدليل قد استقام على إدانة المتهم وقد فاضت الاوراق بالأدلة القاطعة على إتيان المتهم الجرم المسند إليه وبلغ الدليل منتهاه ووصل إلى أشد درجات قوته بتناغم يستعصي معه أية تناقض أو اختلاف، وذلك أخذا من أقوال المجني عليه (عبد الله مصطفي) بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة والذى قرر من قيام المتهم إمام عاشور بالتعدي عليه بالسب والشتم وقيامه بدفعه ما تسبب في سقوطه أرضا ، وقيام أخرين برفقته كانوا يستقلون سيارتين او ثلاثه متوقفين امام المول وحال وصول المتهم للمول قاموا بالدخول معه والتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته بالقدم اليمني وذلك أثناء قيامه بأستيقاف المتهم أثناء قيامه وبرفقته هؤلاء الاشخاص بالبحث عن أحد الاشخاص قام بمعاكسه زوجته أثناء خروجها من سينما المول التجاري أركان وكانت المحكمة تطمئن لتلك الأقوال وتعول عليها ، سيما وأن التقرير الطبي قد أثبت وجود إصابات جاءت اتفاقاً وأقوال المجنى عليه ومتصورة الحدوث من مثل التصوير الوارد بأقواله للواقعة.