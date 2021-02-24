أخبار ليفربول اليوم.. فان دايك يقدم تحديثاً حول بدء تعافيه من الإصابة.. فيديو

الأربعاء، 24-02-2021
03:30 م
أعلن النجم الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع فريق ليفربول
الإنجليزي تطورات تعافيه من إصابته
بالرباط الصليبي.
ويقدم واتس كورة
تحديثًا عن حالة وآخر أخبار
قائد دفاع ليفربول
، والذي أصيب خلال ديربي الميرسيسايد بين
ليفربول
وإيفرتون، في أكتوبر الماضي.
ونشر فان دايك تحديثاً لمتابعيه عبر حسابه الرسمي على تويتر، وآخر مستجدات
إصابته، قائلًا إنه يقترب خطوة أخرى
للتعافي من الإصابة التي تعرض لها حيث يعاني من قطع في الرباط الصليبي الأمامي
أبعده عن الملاعب.
بعد هزيمته 2-0 في ديربي ميرسيسايد بعد ظهر يوم السبت ، يتأخر الريدز الآن
بخمس نقاط في سباق الأربعة الأوائل بعد أن عانى من الهزيمة للمرة الرابعة على
التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز.
بعد أنباء عن عودة ديوجو جوتا إلى التدريبات بعد غياب أكثر من شهرين ، أصدر
المدافع فان دايك تحديثًا آخر بشأن تعافيه.
نشر الهولندي مقطع فيديو على تويتر ليظهر بدأ تعافيه واستعادته للياقته
البدنية من خلال مجموعة من التدريبات في الصالة الرياضية.
وأضاف الهولندي البالغ من العمر 29 عامًا بعد نشر المقطع: “يوم آخر، خطوة
أخرى أقرب”.
آخر تحديث لفان دايك يأتي بعد أيام قليلة من قيامه هو وزميله المدافع جوميز
بتكثيف تعافي كل منهما في مجمع تدريب النادي.
خلال تلك الجلسة ، تم وضع لاعبي قلب الدفاع في خطواتهم من قبل الطاقم الطبي
في ليفربول
مع جلسات رفع الأثقال بالإضافة إلى تمارين القوة والتكييف.
وكان موضوعًا مشابهًا هذه المرة لفان دايك ، الذي اختبر نفسه مع ركوب
الدراجات كل ذلك بابتسامة مشرقة على وجهه.
لم يقدم كلوب حتى الآن إطارًا زمنيًا حول موعد عودة فان ديك إلى تشكيلة
الفريق الأول – ولم يفعل مع جوميز في هذا الشأن – حيث يواصل الريدز الكفاح من أجل
ثبات ثنائي في قلب الدفاع.
ولكن اقترب جوتا من العودة للفريق بعد أن عمل على لياقته البدنية بشكل فردي
في بداية هذا الشهر ، يبدو أن التوقيع الصيفي سينضم إلى بقية المجموعة بعد ظهر
الأربعاء.