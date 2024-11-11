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شوبير غاضباً: ابني أحسن حارس في مصر

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الإثنين، 11-11-2024 10:42 ص

 

تحدث الإعلامي أحمد شوبير عن تعرض نجله مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي لانتقادات خلال الفترات الماضية كونه نجله.

 

وقال الإعلامي أحمد شوبير في برنامجه حارس الأهلي المذاع على قناة الأهلي: «المرادي مش هخجل وانا بقدمه، الولد اللي ياما اتعرض لانتقادات مش عشان مستواه لكن عشان ابوه وانه ابناء عاملين، فلما الولد يتحط في تحدي في بطولة الدوري ويساهم في الفوز بيها في الكاس قصاد الزمالك خارج مصر ويفوز بيها ويكون واحد من افضل اللاعبين في اللقاء ثم في البطولة الافريقية ويحافظ على شباكه نظيفة في ٩ مباريات متتالية ويتوج ببطولة افريقيا وله دور كبير في الفوز مع باقي زمايله، أعتقد انه رد على الجميع، لا بالكلام ولا بالحوارات، وفي النهاية استحق مصطفى شوبير لقب افضل حارس في مصر عن الموسم الماضي في أحد الاحتفالات».

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