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أجويرو: فيديو ميمي عبدالرازق دمرني نفسيًا

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أجويرو: فيديو ميمي عبدالرازق دمرني نفسيًا

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عبدالرحمن عاطف
الأربعاء، 27-12-2023 11:01 ص


أكد عبد الرحمن عاطف أجويرو، لاعب نادي الداخلية أن مقطع الفيديو الذي ظهر به ميمي عبد الرازق، مدرب الفريق وهو يطالب بإبعاده من النادي أثر عليه نفسيًا.
وقال عبد الرحمن عاطف في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "فضلت الداخلية عن عروض أخرى، ميمي عبد الرازق تحدث معي، وأكد لي أنني سألعب معه، ووافقت على عرض الداخلية، بسبب هذه المكالمة".
وأضاف: "اتخذت قرار خاطئ بتسديد ركلة جزاء أمام مودرن فيوتشر، لأنني لم أسجل أهداف منذ فترة، فوجئت برد فعل ميمي عبد الرازق، التي علمتها من الإعلام".
وتابع: "لم أكن في وعيي منذ المباراة وحتى وصلت إلى منزلي، لم أصدق أنني أهدرت ركلة الجزاء، فكرت تفكيرين أثناء التسديد، في منتصف المرمى، أو على يسار جنش".
وأكمل: "محمود جنش تحرك من أمام خط المرمى أثناء التسديد، لكنني لم ألاحظ ذلك، لأن تفكيري كان في إهدار ركلة الجزاء".
وواصل: "فيديو ميمي عبد الرازق دمرني نفسيًا، أعاني حتى الآن بسبب هذا الموقف".
وأتم عبد الرحمن أجويرو تصريحاته قائلًا: "تحدثت مع ميمي عبد الرازق، وشرحت له الموقف، والموقف انتهى بيني وبينه، ولكنني حينها كنت قد ابتعدت عن المنتخب الأولمبي، ولم يتم استدعائي منذ ذلك الوقت".

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