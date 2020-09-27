أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

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الزمالك
الأحد، 27-09-2020 09:29 ص محمد عبد الحارس

تقام اليوم عدد من المواجهات بمختلف ملاعب العالم، بعد عودة الحياة إلى طبيعتها، وانتهاء فترة توقف بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
الدوري المصري الممتاز
الزمالك‏ × الجونة - 08:00 مساءً - أون تايم سبورتس 1.
دوري أبطال آسيا
برسيبوليس - إيران × السد - قطر - 03:40 مساءً - بي إن سبورتس 7. النصر - السعودية × التعاون - السعودية - 07:45 مساءً - بي إن سبورتس 7.
الدوري الإنجليزي الممتاز
شيفيلد يونايتد × ليدز يونايتد  - 01:30 مساءً - بي إن سبورتس 2.
توتنهام  × نيوكاسل يونايتد - 03:00 مساءً - بي إن سبورتس 2.
مانشستر سيتي × ليستر سيتي  - 05:30 مساءً - بي إن سبورتس 2.
وست هام يونايتد × وولفهامبتون  - 08:00 مساءً - بي إن سبورتس 2.
الدوري الإسباني
أوساسونا × ليفانتي - 12:00 مساءً - بي إن سبورتس 3.
إيبار × أتلتيك بلباو- 02:00 مساءً - بي إن سبورتس 3.
أتلتيكو مدريد × غرناطة - 04:00 مساءً - بي إن سبورتس 3.
بلد الوليد × سيبتا فيجو - 06:30 مساءً - بي إن سبورتس 3.
قاديش × إشبيلية - 06:30 مساءً - بي إن سبورتس 3.
برشلونة × فيا ريال - 09:00 مساءً - بي إن سبورتس 3.
الدوري الإيطالي
سبيزيا × ساسولو - 12:30 مساءً - بي إن سبورتس 4.
نابولي × جنوى - 03:00 مساءً - بي إن سبورتس 4.
هيلاس فيرونا × أودينيزي - 03:00 مساءً - بي إن سبورتس 5.
كروتوني × ميلان- 06:00 مساءً - بي إن سبورتس 4.
روما × يوفنتوس  - 08:45 مساءً - بي إن سبورتس 4.
الدوري الألماني
هوفنهايم × بايرن ميونخ -  03:30 مساءً - بي إن سبورتس 5.
فرايبورج × فولفسبورج -  06:00 مساءً - بي إن سبورتس 5.
الدورى الفرنسي
موناكو × ستراسبورج - 03:00 مساءً - بي إن سبورتس 6.
لوريان × ليون - 05:00 مساءً - بي إن سبورتس 6.
ستاد ريمس ×  باريس سان جيرمان - 09:00 مساءً - بي إن سبورتس 6.

 

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