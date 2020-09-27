أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

تقام اليوم
عدد من المواجهات بمختلف ملاعب العالم، بعد عودة الحياة إلى طبيعتها،
وانتهاء فترة توقف بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
الدوري المصري الممتاز
الزمالك × الجونة - 08:00 مساءً - أون تايم سبورتس 1.
دوري أبطال آسيا
برسيبوليس - إيران × السد - قطر - 03:40 مساءً - بي إن سبورتس 7. النصر - السعودية × التعاون - السعودية - 07:45 مساءً - بي إن سبورتس 7.
الدوري الإنجليزي الممتاز
شيفيلد يونايتد × ليدز يونايتد - 01:30 مساءً - بي إن سبورتس 2.
توتنهام × نيوكاسل يونايتد - 03:00 مساءً - بي إن سبورتس 2.
مانشستر سيتي × ليستر سيتي - 05:30 مساءً - بي إن سبورتس 2.
وست هام يونايتد × وولفهامبتون - 08:00 مساءً - بي إن سبورتس 2.
الدوري الإسباني
أوساسونا × ليفانتي - 12:00 مساءً - بي إن سبورتس 3.
إيبار × أتلتيك بلباو- 02:00 مساءً - بي إن سبورتس 3.
أتلتيكو مدريد × غرناطة - 04:00 مساءً - بي إن سبورتس 3.
بلد الوليد × سيبتا فيجو - 06:30 مساءً - بي إن سبورتس 3.
قاديش × إشبيلية - 06:30 مساءً - بي إن سبورتس 3.
برشلونة × فيا ريال - 09:00 مساءً - بي إن سبورتس 3.
الدوري الإيطالي
سبيزيا × ساسولو - 12:30 مساءً - بي إن سبورتس 4.
نابولي × جنوى - 03:00 مساءً - بي إن سبورتس 4.
هيلاس فيرونا × أودينيزي - 03:00 مساءً - بي إن سبورتس 5.
كروتوني × ميلان- 06:00 مساءً - بي إن سبورتس 4.
روما × يوفنتوس - 08:45 مساءً - بي إن سبورتس 4.
الدوري الألماني
هوفنهايم × بايرن ميونخ - 03:30 مساءً - بي إن سبورتس 5.
فرايبورج × فولفسبورج - 06:00 مساءً - بي إن سبورتس 5.
الدورى الفرنسي
موناكو × ستراسبورج - 03:00 مساءً - بي إن سبورتس 6.
لوريان × ليون - 05:00 مساءً - بي إن سبورتس 6.
ستاد ريمس × باريس سان جيرمان - 09:00 مساءً - بي إن سبورتس 6.