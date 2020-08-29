أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

السبت، 29-08-2020
09:51 ص
محمد عبد الحارس
تقام اليوم السبت، عدد من المواجهات في
مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباراة أرسنال
وليفربول في الدرع الخيرية.
درع اتحاد كرة القدم الإنجليزي
أرسنال
X ليفربول - 05:30 مساءً - بي إن سبورتس 1
الدوري الفرنسي
رين X مونبلييه - 05:00 مساءً - بي إن سبورتس 6
لانس X باريس سان جيرمان - 09:00 مساءً - بي إن سبورتس 6
الدوري المصري
الانتاج الحربي X طلائع الجيش - 05:30 مساءً - اون تايم سبورتس 1
أسوان X بيراميدز - 06:00 مساءً - اون تايم سبورتس 2
المصري البورسعيدي X الأهلي - 08:30 مساءً - اون تايم سبورتس 1
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
العدالة X الرائد - 05:40 مساءً - الرياضية السعودية 4
ضمك X أبها - 06:00 مساءً - الرياضية السعودية 3
الهلال X الحزم - 07:40 مساءً - الرياضية السعودية 1
النصر X الفيحاء - 07:40 مساءً - الرياضية السعودية 2