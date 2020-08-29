السبت 29 أغسطس 2020
توقيت مصر 09:57 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

طال انتظاره.. حدث تاريخي بالكويت الأسبوع المقبل

الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة .. وهذا موعد ذروتها

4 آلاف عامل بـ" كوكا كولا" ينتظرون قرارات موجعة

فنان شهير يصدم جمهوره برأيه في المثليين: بأحترمهم جدًا واللي هما فيه مش مرض

هل تهكمت ريما رهونجي على الحجاب بعد خلعه؟

مستشار بن زايد: التطبيع بين الدول العربية وإسرائيل صار أمرًا حتميا

وفاة فنان شهير بعد صراع قاسي مع مرض السرطان

فيديو مذهل.. لحظة سقوط طفل من الدور الثالث في حضن رجل بالشارع

الشرطة الأمريكية تعثر على عشرات الأطفال المفقودين

عاجل

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

image
ارسنال
 
السبت، 29-08-2020 09:51 ص محمد عبد الحارس
تقام اليوم السبت، عدد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباراة أرسنال وليفربول في الدرع الخيرية.
درع اتحاد كرة القدم الإنجليزي
أرسنال X ليفربول - 05:30 مساءً - بي إن سبورتس 1
الدوري الفرنسي
رين X مونبلييه - 05:00 مساءً - بي إن سبورتس 6
لانس X باريس سان جيرمان - 09:00 مساءً - بي إن سبورتس 6
الدوري المصري
الانتاج الحربي X طلائع الجيش - 05:30 مساءً - اون تايم سبورتس 1
أسوان X بيراميدز - 06:00 مساءً - اون تايم سبورتس 2
المصري البورسعيدي X الأهلي - 08:30 مساءً - اون تايم سبورتس 1
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
العدالة X الرائد - 05:40 مساءً - الرياضية السعودية 4
ضمك X أبها - 06:00 مساءً - الرياضية السعودية 3
الهلال X الحزم - 07:40 مساءً - الرياضية السعودية 1
النصر X الفيحاء - 07:40 مساءً - الرياضية السعودية 2
 

إقرأ ايضا

فرجاني ساسي

مرتضى يفجر مفاجأة عن انتقال فرجاني ساسي إلى الأهلي

أحمد فتحي

تعليق ناري من بيراميدز على تراجع أحمد فتحي عن الانتقال لهم وبقاؤه في الأهلي

رضا عبد العال

نبوءة رضا عبد العال عن محمود الخطيب تثير غضب الأهلاوية

 

أخبار متعلقة

صلاح

تغريدة غامضة من أرسنال تثير الجدل عن "صلاح"

الأهلى والمقالون

أبرز مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر الأوليمبي

"أنت لا تستحق التواجد بالأهلي".. تضع رمضان صبحي في مأزق

ويليان

آرسنال يحسم صفقة ويليان لمدة 3 مواسم