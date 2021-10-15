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في سبتمبر الماضي

6.8 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك الإسكندرية

جمارك الاسكندرية
جمارك الاسكندرية
Native
الجمعة، 15-10-2021 11:32 ص متابعات- أمينة عبد العال
استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، على النحو الذي يساعد في تلبية احتياجات السوق المحلية، واستقرار الأسعار.
تلقى الوزير تقريرًا من الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية، أفرجت خلال شهر سبتمبر الماضي عن مشمول 8 آلاف و881 شهادة جمركية، للسلع الإستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، والبضائع العامة، منها: «الخيوط، والمنسوجات، والأجهزة الكهربائية، وأجهزة الاستقبال، والبلاستيك، والمنتجات البترولية».
أضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن شهادات الوارد بلغت مليارًا و686 مليونًا و216 ألف جنيه، بينما بلغت ضرائب القيمة المضافة 3 مليارات و863 مليونًا و649 ألف جنيه، بينما بلغت الرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات مليارًا و319 مليونًا و316 ألف جنيه.
أوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك الاسكندرية، قامت خلال شهر سبتمبر الماضي، بتصدير مشمول 4564 بيانًا جمركيًا، بقيمة إجمالية بلغت 12 مليارًا و366 مليونًا و295 ألف جنيه، لأصناف متعددة من السلع والبضائع العامة، منها: «الرمال الطبيعية، والعصائر، ومستحضرات التجميل، وعلف الدواجن».
أضاف التقرير أنه تم تحصيل رسوم صادر للبيانات الجمركية التي تم تصدير مشمولها من جمارك الإسكندرية خلال شهر سبتمبر الماضي بنحو 2 مليون و69 ألف جنيه.
أشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك الإسكندرية بلغت 6 مليارات و876 مليونًا و201 ألف جنيه.
 

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