الأحد 25 يوليه 2021
توقيت مصر 09:23 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بنات مصر تحتل المركز الـ 40 و الـ 41 في بطولة الرماية

مصر تتأهل لربع نهائي التايكوندو في أولمبياد طوكيو

تعرف علي جدول منافسات مصر اليوم في أولمبياد طوكيو

الأرصاد السعودية تحذر سكان هذه المناطق

تعرف على سعر الدولار في المعاملات الصباحية بعد انتهاء إجازة العيد

المهرة البحرينية تثير الجدل بوصلة رقص جريئة:«الحمد لله رقصت كل شيء»

جوجل تحظر 11 تطبيقا جديدا من «أندرويد».. احذفها فورًا

منة فضالي ترتدي الحجاب على الهواء: هايجي يوم وهلبسه(فيديو)

أول صور للفنانة مروة محمد من داخل دار إيواء بعد أن كانت مشردة في الشارع

ضاحي خلفان يفاجئ الجميع برأيه في سياسة قطر

ADS
 

وزير المالية: دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي لتحقيق العدالة الضريبية

وزير المالية
وزير المالية
Native
الأحد، 25-07-2021 09:05 ص متابعات- أمينة عبد العال
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا حريصون على استقرار السياسات الضريبية فى حزمة الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف السيطرة على معدلات عجز الموازنة والدين العام للناتج المحلى، والحفاظ على معدل نمو اقتصادي مستدام، ورفع كفاءة تحصيل الإيرادات العامة، وضمان حُسن إدارتها؛ بما يُسهم فى تهيئة مناخ الأعمال وجذب المزيد من المستثمرين، وتوسيع المشاركات التنموية للقطاع الخاص من أجل تعزيز بنية الاقتصاد القومي، على النحو الذي ينعكس فى تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.
أضاف الوزير،في البيان الذي تلقت " المصريون" نسخة منه،  أن مشروعات تحديث ورقمنة منظومة الإدارة الضريبية تُسهم فى تحفيز الاستثمار والتيسير على الممولين بتبسيط وميكنة الإجراءات، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي حيث من المتوقع زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة ١٥٪ خلال العام المالي الماضي، دون تحميل المواطنين أي أعباء إضافية جديدة، لافتًا إلى أنه تم تطوير المظلة التشريعية الضريبية، دون المساس بسعر الضريبة، بما يتسق مع عملية تحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية التي تستهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي؛ لإرساء دعائم العدالة الضريبية. 
أوضح أن التعديلات التي أجريت على قانون القيمة المضافة تهدف إلى تقنين الأوضاع بعد تطبيق منظومة الإقرارات الإلكترونية، وتعزيز الشمول المالي للمدفوعات الإلكترونية وتعميق التواصل بين مصلحة الضرائب والمسجلين، إلكترونيًا وتيسير رد الضريبة على مشتريات الزائرين الأجانب؛ تشجيعًا للسياحة، والسماح بالإفراج المؤقت لمدة ثلاثة أشهر عن الرسائل الواردة للعمليات الإنتاجية أو ممارسة النشاط حتى لا تتحمل بالغرامات والأرضيات وإعفاء السلع والخدمات الواردة لمشروعات المناطق الاقتصادية تحفيزًا للاستثمار.
قال إن قانون الإجراءات الضريبية الموحد يُعد نقلة تشريعية غير مسبوقة، حيث يستهدف دمج وتبسيط وميكنة إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، وأي ضريبة مماثلة؛ بحيث تكون الوسائل الإلكترونية معتمدة في الإثبات الضريبي، والتواصل مع الممولين والمكلفين، وفى الدفاتر والسجلات المقررة، وإجراءات ربط الضريبة وتحصيلها، وسبل الطعن على نماذج ربط الضريبة، وتطبيق نظام التوقيع الإلكتروني.
أوضح الوزير أن القانون الجديد للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يتضمن العديد من الحوافز لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، منها: ألا تتم المحاسبة الضريبية لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي تقدمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها، عن السنوات السابقة لتاريخ تقديم هذا الطلب، لافتًا إلى أن الترخيص المؤقت الذي يصدر لكل من هذه المشروعات، يحل محل أي موافقات أو إجراءات قانونية أخرى، وقد تحددت الضريبة المستحقة خلال فترة سريان الترخيص المؤقت، بألف جنيه سنويًا لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي متناهية الصغر التي يقل حجم أعمالها السنوي عن ٢٥٠ ألف جنيه، و٢٥٠٠جنيه سنويًا للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها السنوي من ٢٥٠ إلى ٥٠٠ ألف جنيه، وخمسة آلاف جنيه سنويًا للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها السنوي من ٥٠٠ ألف إلى مليون جنيه، دون الحاجة لإمساك دفاتر.
 

إقرأ ايضا

الدولار

تعرف على سعر الدولار في المعاملات الصباحية بعد انتهاء إجازة العيد

الدولار

الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

المؤفر

أقوى كود خصم نون في مصر 2021 من الموفر

أخبار متعلقة

ارشيفية

وزير المالية: دعم الصناديق والحسابات الخاصة بنصف مليار جنيه لصرف مرتبات العاملين

ارشيفية

وزير المالية: إطلاق تنفيذ مشروع منظومة «الإيصال الإلكتروني» خلال أيام

ارشيفية

معيط: نشر الثقافة المالية بين طلاب الجامعات.. بلغة العصر

ارشيفية

إلزام أي جهة إدارية تبيع سلع أو خدمات بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية

وزير المالية

إجراءات جديدة من المالية تجاه الممولين أو المكلفين عند الإعلان عن السلع والخدمات

ارشيفية

المالية: ٣,٨ مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك بورسعيد