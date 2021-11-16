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عقب لقائه بالسفير العماني الشيخ محمد البرواني..

وزير المالية: توافقنا مع «بتروجاز عمان» حول نشاطها والضريبة المستحقة

وزير المالية و السفير العماني
وزير المالية و السفير العماني
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الثلاثاء، 16-11-2021 08:46 ص متابعات- أمينة عبد العال
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك تكليفًا رئاسيًا بسرعة إنهاء النزاعات الضريبية بعيدًا عن المحاكم؛ بما يُسهم في تهيئة بيئة مواتية لمناخ الأعمال، وتحفيز الاستثمار، وتشجيع المستثمرين على توسيع أنشطتهم الاستثمارية في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، على نحو يتسق مع حجم المشروعات التنموية التي يجرى تنفيذها بكل مكان على مستوى الجمهورية؛ تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة؛ من أجل تحسين معيشة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.
قال الوزير، عقب لقائه بالسفير العماني بالقاهرة الدكتور عبد الله الرحبى والوفد المرافق له،: أتابع بنفسي جهود لجان إنهاء النزاعات الضريبية وديًا مع المستثمرين، ونتائج أعمالها؛ ضمانًا لسرعة ودقة الإنجاز في هذا الملف الحيوي والمؤثر في تشجيع مناخ الاستثمار بمصر؛ بما يتناغم مع مشروعات تطوير ورقمنة مصلحة الضرائب التى تستهدف تيسير الإجراءات وتوحيدها وميكنتها، وتعزيز الحوكمة، وتحقيق العدالة الضريبية، وتعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي من خلال التوسع في استخدام الحلول التكنولوجية وفقًا لأحدث الخبرات والمعايير العالمية، حسب البيان الذي تلقت ط المصريون" نسخة منه.
أضاف الوزير، أننا نجحنا في اجتماع مشترك بين المختصين بمصلحة الضرائب، وممثلي شركة «بتروجاز عمان» بحضور السفير العماني بالقاهرة الدكتور عبد الله الرحبى فى إنهاء النزاع الضريبي حول طبيعة عمل الشركة ونشاطها فى مصر والضريبة المستحقة عليها وفقًا لما قدمته الشركة من مستندات ووثائق، والضوابط القانونية المقررة.
أشار الوزير إلى أننا قطعنا شوطًا كبيرًا فى مشروعات «رقمنة الضرائب» وأن مجتمع الأعمال لاحظ تقدمًا ملحوظًا في كفاءة المنظومة الضريبية نتيجة تطبيق المرحلة الأولى من منظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، وأننا ماضون فى استكمال مسيرة التحول الرقمى ببدء التطبيق الفعلي لمنظومة الإيصال الإلكتروني، أول أبريل المقبل، من منافذ البيع والشراء وتقديم الخدمات، لمتابعة التعاملات التجارية بين الممولين والمستهلكين لحظيًا، على نحو يُسهم فى تعظيم جهود ضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي، لافتًا إلى أننا نستهدف إرساء دعائم منظومة ضريبية أكثر تطورًا محفزة للاستثمار، تعكس الحجم الطبيعي للاقتصاد المصري.
حضر اللقاء رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، والدكتور هشام الحموى مستشار وزير المالية للمنازعات الضريبية، والسفير حسام حسين مستشار وزير المالية للعلاقات الخارجية، ورجل الأعمال العماني الشيخ محمد البروانى رئيس مجلس إدارة مجموعة البروانى «MBH»، وأسامة البروانى الرئيس التنفيذي لشركة «بتروجاز عمان»، وسالم البوسعيدى المستشار الاستراتيجي لمجموعة محمد البروانى و«بتروجاز عمان»، ومحمد القادرى الرئيس المالي لشركة «بتروجاز عمان»، وهدير هلال فرغانى شريك من مكتب المستشار القانوني «أوبن تشانس».
 

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