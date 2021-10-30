وزير المالية: ٣١٨,٨ مليار جنيه للأجور و٨٣ مليارًا للسلع التموينية

السبت، 30-10-2021
09:41 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية
، أن نتائج الحساب الختامي
لميزانية العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، تعكس إنجازًا جديدًا لمصر حيث تم تحقيق فائض أولى
بنسبة ١,٤٦٪ من الناتج المحلى الإجمالي، تم استخدامه في تمويل جزء من فوائد الدين العام؛
مما أسهم في خفض العجز الكلى إلى ٧,٤٪ من الناتج المحلى؛ وذلك رغم ما تفرضه جائحة كورونا
من تداعيات وآثار سلبية ألقت بظلالها على مختلف اقتصادات العالم، وأدت إلى ضغوط على
الموازنة العامة للدولة.
أضاف الوزير، بعد إحالة نتائج الحساب الختامي لميزانية العام
المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، إلى مجلس النواب
، أن حجم الإنفاق العام على برامج البعد الاجتماعي
ارتفع بميزانية ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، مما أدى لزيادة إجمالي مصروفات العام المالي الماضي بنسبة
١٠٪ لتُسَّجل ١,٦ تريليون جنيه، وذلك حسب البيان الذي تلقت" المصريون "
نسخة منه.
أوضح أن نتائج الحساب الختامي لميزانية العام المالي الماضي
تعكس انحياز القيادة السياسية للفئات الأولى بالرعاية عبر تبنى سياسات البعد الاجتماعي
حيث ارتفع الإنفاق العام على الأجور وتعويضات العاملين إلى ٣١٨,٨ مليار جنيه مقابل
٢٨٨,٨ مليار جنيه في العام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، بنسبة نمو ١٠,٤٪، كما ارتفع الإنفاق
على دعم السلع التموينية إلى ٨٣ مليار جنيه مقابل ٨٠,٤ مليار جنيه فى العام المالي
٢٠١٩/ ٢٠٢٠، بنسبة نمو ٣,٢٪ وزيادة الإنفاق الفعلي على قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة
١٦,٥٪ عن العام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، مشيرًا إلى أن الخزانة العامة للدولة التزمت، رغم
تداعيات «الجائحة»، بسداد ١٧٠ مليار جنيه قيمة القسط السنوي للهيئة القومية للتأمين
الاجتماعي ضمن اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي لسداد مستحقات صناديق
التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم
١٤٨ لسنة ٢٠١٩؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين
عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات نحوهم.
قال إن الإنفاق الفعلي على قطاع الصحة
بلغ خلال العام المالي
الماضي ١٠٧ مليارات جنيه مقابل ٨٧,١ مليار جنيه عام ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، بنسبة نمو ٢٢,٨٪، كما
ارتفع الإنفاق على قطاع التعليم
بنسبة ٩,٣٪ ليصل إلى ١٥٨,٧ مليار جنيه مقابل ١٤٥,٢
مليار جنيه، إضافة إلى زيادة الإنفاق على الاستثمارات العامة بنسبة ٣٠,١٪ لتُسَّجل
٢٤٩,٤ مليار جنيه مقابل ١٩١,٦ مليار جنيه.
أشار إلى أن العام المالي الماضي شهد ارتفاع الإيرادات العامة
بمختلف قطاعاتها، حيث بلغت الإيرادات الضريبية ٨٣٤ مليار جنيه بنسبة نمو ١٢,٨٪ مقارنة
بـ ٧٣٩,٦ مليار جنيه عام ٢٠١٩/ ٢٠٢٠؛ نتيجة للجهود المبذولة في تحديث وميكنة منظومتي
الضرائب والجمارك، وتوسيع القاعدة الضريبية والسعي الجاد نحو تحقيق العدالة الضريبية
والحد من التهرب الضريبي، وتسوية النزاعات الضريبية، موضحًا أن الإيرادات العامة غير
الضريبية ارتفعت أيضًا إلى ٢٧١,٧ مليار جنيه، بمعدل نمو ١٧,٨٪ مقابل ٢٣٠,٥ مليار جنيه
في العام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠
أكد أحمد كجوك نائب وزير المالية
للسياسات المالية والتطوير
المؤسسي، أن نتائج الحسابات الختامية للهيئات الاقتصادية أدت إلى تحسن أدائها المالي
حيث ارتفع الفائض الوارد منها للخزانة العامة بنسبة ١٦,٣٪ عن العام المالي ٢٠١٩/
٢٠٢٠، وفى مقدمتها: هيئة قناة السويس، حيث
سجل هذا الفائض ٢٨ مليار جنيه العام المالي الماضي مقابل ١٨ مليار جنيه عام ٢٠١٩/
٢٠٢٠ بنسبة نمو ٥٣٪
قال إن الحساب الختامي للعام المالي الماضي يعكس تنامي قدرة
مصر على سداد أعباء الدين العام، ونجاحنا في خفض معدل نمو فوائد الدين العام بنسبة
٥,٪.