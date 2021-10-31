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السفير القطرى بالقاهرة: مصر أرض خصبة للاستثمار وتشهد نهضة غير مسبوقة

وزير المالية و السفير القطرى بالقاهرة
وزير المالية و السفير القطرى بالقاهرة
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الأحد، 31-10-2021 08:36 ص متابعات- أمينة عبد العال
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة نجحت في تهيئة بيئة محفزة للاستثمار المحلى والأجنبي في مختلف المجالات، وإتاحة العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في المشروعات القومية والتنموية الكبرى، لافتًا إلى تشجيع القطاع الخاص على توسيع أنشطته الاستثمارية والإنتاجية باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي، الغنى بفرص العمل؛ بما يُسهم في توسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية بالأسواق العالمية.
قال الوزير، في لقائه بالسفير القطرى بالقاهرة سالم مبارك آل شافي، إن الحكومة تستهدف رفع مساهمات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي إلى ٥٠٪ خلال ٣ سنوات، مشيرًا إلى التوسع في برنامج «الطروحات» للشركات بالبورصة خلال الأشهر المقبلة لتوسيع قاعدة ملكية هذه الشركات وإتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص للمشاركة فيها وفى مجالات أنشتطها، وذلك حسب البيان الذي تلقت " المصريون " نسخة منه.
أضاف أن الجهود التي بذلتها الحكومة في الإصلاح الاقتصادي، انعكست في تحسن المؤشرات الاقتصادية وتحقيق المستهدفات المالية والتنموية خلال العام المالي الماضي، حيث سجلنا فائضًا أوليًا ١,٤٦٪ من الناتج المحلى الإجمالي، وتم خفض العجز الكلى إلى ٧,٤٪، وبلغ معدل النمو ٣,٣٪؛ مما دفع مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية إلى تجديد ثقتها في صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة الأزمات والتحديات الداخلية والخارجية.
استعرض الوزير، الجهود المبذولة في تطوير وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك من أجل التيسير على المستثمرين، وتبسيط الإجراءات وإرساء دعائم العدالة الضريبية بين مجتمع الأعمال، ودمج الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمي، لافتًا إلى أن نجاح التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية، يسهم بشكل كبير في تقليص زمن الإفراج الجمركي وتسهيل حركة التجارة وتحفيز الاستثمار.
قال السفير القطرى بالقاهرة سالم مبارك آل شافي، إن مصر تعد أرضًا خصبة للاستثمار في ضوء ما تشهده من نهضة غير مسبوقة في كل المجالات، وتطورات إيجابية في مناخ الاستثمار، موضحًا حرصه على تنشيط علاقات التعاون بين البلدين في كل المجالات، وأكد وجود إرادة سياسية لتنشيط العلاقات الثنائية وتحقيق التنمية المشتركة.
حضر اللقاء كل من: السفير حسام حسين مستشار الوزير للعلاقات الخارجية، ونسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين، ودعاء حمدي القائم بأعمال رئيس وحدة العلاقات الخارجية.
 

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