ما هى افضل منصات التداول الاسهم

إذا كنت ترغب في الدخول إلى سوق التداول عبر الأسواق العالمية للمال، فمن الضروري عليك البحث للحصول على افضل منصات التداول
، ولابد من توافر مواصفات ومعايير محددة في هذه الشركة ومن أهم المواصفات الواجب توافرها في شركة التداول او منصات التداول لتكون أفضل شركة للتعامل معها أن تكون "آمنة وموثوقة"، ونظراً لأهمية التداول فظهرت العديد من الشركات للتداول فمنها شركات موثوقة ومنها شركات نصب.
وتعتبر الشركات الموثوقة والآمنة هي الشركات التي يمكنك التعامل معها كوسيط للتداول بكل ثقة وأمان لتحقيق أهدافك المالية بكل أطمئنان على عكس الشركات الأخرى التي يمكن أن تتعرض إلى عمليات النصب والخداع وخسارة جميع أموالك من خلالها، لذلك فعليك بالتحري عن جميع المعلومات الخاصة بالشركة التي تنوي التعامل معها كوسيط في استثمار أموالك.
تعريف عملية
منصات التداول
التداول: هو توفير إمكانية الوصول إلى منصة التداول وذلك من أجل بيع أو شراء العملات الأجنبية والسلع والمنتجات وغيرهم من الأدوات المالية الأخرى المتاحة في أسواق المال العالمية، ويقوم متداول الفوركس بعرض الصفقات عن طريق موقع التداول للشركة.
هذا بالإضافة إلى أن شركات التداول تكون مسؤولة بنسبة قليلة عن إجمالي نسبة التداول، وقد يحصلون على نسبتهم أو دخلهم عن طريق الفروقات بين أسعار العرض والطلب على مختلف الأدوات المالية المعروضة فى منصات التداول.
ولذلك ننصحك بالبحث عن أفضل شركات التداول المرخصة من قبل شركات الجهات المعنية بهذا الامر والتي قد تختلف من منطقة لأخرى ومن بلد لأخرى.
ولذلك عزيزي المتداول فنحن نوفر عليك الكثير من الوقت والمجهود ونقدم لك افضل شركات التداول وجميعها شركات موثوق بها ورائدة في سوق المال لتتمكن من الاستثمار معها والتعامل معها كوسيط أمن.
شركة تداول Plus500
تعتبر شركة Plus500 هي الراعي الرسمي لنادي كرة القدم أتلتيكو مدريد وتم إنشاء الشركة عام 2008، وهي من الشركات الرائدة في مجال التداول ومرخصة من عدة جهات منها:
هيئة الأسواق المالية في المملكة المتحدة.
هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الاسترالية (ASIC).
لجنة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC)
ومن قبل السلطة النقدية في سنغافورة (MAS).
بالإضافة إلى أنها مدرجة في بورصة لندن للأوراق المالية.
ويوجد الكثير من المميزات والإيجابيات لهذه الشركة والتي سوف نعرضها لكم فيما يلي:
لها تراخيص متعددة ومختلفة من مختلف أنحاء العالم وهي ( FCA/ASIC /CySEC/MAS).
تصل عقود فروقات التداول بها لأكثر من 2500 عقد، كما أنها تغطي الكثير من فئات الأصول.
تتميز بتداولها دون عمولات.
منصة التداول الخاصة بها سهلة وبسيطة الاستخدام.
تقدم خدمة عملاء متميزة بالكثير من اللغات.
شركة تداول FXTM
هذه الشركة عبارة عن منصة للتداول تركز بشكل أساسي في تداولها على الصرف الأجنبي
، وبهذا التخصص تحصل على الكثير من الامتيازات من وسط جميع شركات التداول، كما تتوفر العقود لديها مقابل أكثر من 50 زوجا من عملات الفروقات، معتمدة في ذلك على الأزواج الرئيسية والثانوية، ويكون التداول مفتوح من خلالها على مدار 24 ساعة 5 أيام في الأسبوع
وهي شركة مرخصة وموثوقة من قبل لجنة الخدمات المالية الدولية (IFSC) بالإضافة إلى أنها مرخصة ومنظمة من هيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية وأيضا مرخصة ومنظمة من قبل هيئات تنظيمية أخرى من خارج وداخل الاتحاد الأوروبي.
ومن أهم إيجابيات ومميزات شركة FXTM ما يلي:-
تتميز الشركة بدعمها لأكثر من 250 منتجً مختلف للتداول من خلال الأسواق العالمية، ومثال على هذه المنتجات "الفوركس والأسهم والسلع والمؤشرات وعقود الفروقات لكافة العملات المشفرة.
تدعم الشركة منصات MetaTrader 4 و MetaTrader 5.
كما أنها تتميز بهوامش تنافسية لا مثيل لها.
شركة تداول XTB
هي منصة حاصلة على تراخيص مختلفة جميعها تدعم الفوركس والسلع والمؤشرات وعقود الفروقات على الأسهم، وعقود الفروقات ETF بالإضافة إلى دعمها العملات المشفرة.
أما بالنسبة للفوركس فهي تدعم أكثر من XTB 48 من أزوجً العملات بفروق أسعار قليلة للغاية، ويمكن لجميع عملاء شركة XTB حرية الاختيار في التداول على منصات xStation 5 أو MT4، كما أنها تقدم وساطة رافعة مالية قد تصل إلى 200: 1.
ومن أهم مميزات وإيجابيات شركة XTB ما يلي:-
يمكن التداول من خلال اختيار منصة من أفضل منصتين وهما (منصات xStation 5 أو MT4).
تضم مجموعة من الأدوات والتي تصل إلى 3000 أداة تداول من خلال ست فئات مختلفة من الأصول.
تدعم الهوامش المنخفضة.
شركة تداول IC Markets
وأنشأت شركة IC Markets عام 2007 في أستراليا وتحديدًا منطقة سيدني، وهي شركة موثوقة ومنظمة من قبل هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الاسترالية (ASIC)، وأيضا حاصلة على تراخيص من قبل هيئة الخدمات المالية في سيشيل (FSA)..
كما يتوافر لديها الكثير من المميزات ومن أهم مميزاتها ما يلي:-
توفر العديد من منصات تداول المتميزة مثل MetaTrader و cTrader.
لديها الكثير من المنتجات
التي تستخدمها في التداول.
تدعم الشركة خدمة عملاء متميزة على مدار أيام الأسبوع.
لديها مكتبة هائلة من مقاطع الفيديوهات والمواد التعليمية المجانية.
شركة التداول FP Markets
هذه المنصة تقدم وساطة لمجموعات متعددة من الأصول القابلة للتداول وذلك عن طريق العقود مقابل الفروقات وأيضا تداول العملات الأجنبية والأسهم والمؤشرات وتدعم كلاً من منصات MT4 و MT5 و IRESS، كما أنها تقدم رافعة مالية تصل إلى ما يقارب 500: 1.
وسنعرض أهم الإيجابيات والمميزات التي تتمتع بها شركة FP Markets وهي كالآتي:
تدعم أكثر من 10،000 من الأصول المختلفة القابلة للتداول.
يمكن من خلالها اختيار من بين 3 منصات تداول مختلفة.
تتميز بأسعارها التنافسية على حساب خام.