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دليلك الي كيفية استخدام التحليل الفني في تداول المؤشرات

HF
HF
Native
الخميس، 26-08-2021 11:30 م
التحليل الفني هو أداة أو طريقة تُستخدم من أجل التنبؤ بحركة الأسعار المستقبلية والمحتملة لـ أسواق الأوراق المالية العالمية - مثل سوق تداول الأسهم أو سوق تداول العملات الأجنبية الفوركس وغيرها من أسواق المال - بناءً على بيانات السوق.

النظرية الكامنة وراء صحة التحليل الفني هي الفكرة القائلة بأن الإجراءات الجماعية - البيع والشراء - لجميع المشاركين في السوق تعكس بدقة جميع المعلومات ذات الصلة المتعلقة بالأوراق المالية المتداولة ، وبالتالي ، تقوم باستمرار بتعيين قيمة سوقية عادلة للأوراق المالية .


البرايس أكشن كـ مؤشر على الأداء المستقبلي

يعتقد المتداولون الفنيون أن حركة السعر الحالية أو السابقة في السوق هي المؤشر الأكثر موثوقية لحركة السعر المستقبلية وهذا ما يعرف بـ استراتيجية البرايس أكشن. لا يتم استخدام التحليل الفني فقط من قبل المتداولين الفنيين. يستخدم العديد من المتداولين التحليل الأساسي لتحديد ما إذا كانوا يريدون الشراء في سوق تداول الأسهم وسوق تداول المؤشرات بشكل عام أم لا، ولكن بعد اتخاذ هذا القرار، يتم استخدام التحليل الفني لتحديد مستويات سعر دخول الشراء الجيدة منخفضة المخاطر وفقا لـ استراتيجية تداول واستراتيجية ادارة للمخاطر متقنة.

التحليل الفني هو كما ذكرنا في بداية المقالة, يستخدم كـ منهجية للتنبؤ باتجاه الأسعار. يتم ذلك من خلال دراسة بيانات السوق السابقة ، وخاصة البيانات الفنية مثل الأسعار وأحجام التداول. السعر هو معدل تداول السهم أو المؤشر في نقاط زمنية مختلفة. حجم التداول هو عدد الصفقات التي تم إجراؤها.

هناك مؤشرات واسعة النطاق ، مؤشرات تعتمد على الأسعار ، مؤشرات تعتمد على أحجام التداول، ومؤشرات تجمع بين الاثنين. المؤشرات المستندة إلى السعر هي متوسط مؤشر الاتجاه ، MACD ، الزخم ، مؤشر القوة النسبية (RSI) ، وغيرها.

هل سمعت عن نطرية الداو في تداول المؤشرات؟
تعتبر نظرية داو حول حركة سعر السهم شكلاً من أشكال التحليل الفني والذي يميل متداولي الأسهم والمؤشرات الي الاستعانة بهذه النظرية بشكل مستمر. دعنا نتعرف الان علي مبادئ نظرية الداو الستة:

●السوق يقوم بـ خصم كل شئ حرفيا: حيث أن نظرية داو تعمل علي فرضية أن أسعار الأصول المالية تتضمن جميع المعلومات من الأرباح المتوقعة, معدل التنافسية وغيرها من العوامل المتعلقة بـ الأسهم والمؤشرات.

●السوق يتكون من ثلاثة تحركات رئيسية: التحركات الرئيسية والتي تستمر لـ مدة عام أو ما يزيد عن ذلك ونري ذلك في الأسواق الصاعدة أو الأسواق الهابطة. ومن ثم هناك التحركات الثانوية متوسطة الاجل والتي في أغلب الاوقات ما تكون ضد الاتجاه الأساسي بمعني تواجد تراجع في سوق صاعد أو تصاعد في سوق هابط. والتحرك الأخير هي تحركات ثانوية قصير الأجل.

●اتجاهات السوق تتكون من ثلاث مراحل رئيسية: فـ طبقا لـ نظرية الداو, نري في السوق الصاعدة مرحلة التراكم ومن ثم مرحلة الحركة الكبيرة في الأسعار. أما في السوق الهابطة نري مرحلة التوزيع التدريجي ومن ثم المشاركة العامة وأخيرا مرحلة الذعر أو البيع.
●يجب أن تؤكد المؤشرات بعضها البعض وذلك من أجل ضمان اتجاه واضح. فـ علي سبيل المثال اذا اتخذ أحد المؤشرات طكـ مؤشر داو جونز الصناعي اتجاها تصاعديا, ولكن في الجانب الأخر كان هناك مؤشرا في اتجاه هبوطي, فـ عليك هنا ألا تتوقف عن التداول والتأكد من تطابق المؤشرات أولا.

●لابد من أن يحدث تطابق ما بين حجم التداول والاتجاه: هذه النقطة منطقية بشكل كبير, حيث أنه في حالة التحرك في الاتجاه الأساسي يجب ملاحظة ازدياد حجم التداول. والعكس صحيح, في حالة التحرك في الاتجاه المعاكس, يجب ملاحظة انخفاض حجم التداول.

●لابد من تأكيد الانعكاس المحتمل: حيث أنه في كثير من الأوقات يحدث خلط ما بين الانعاكس الأولي والانعاكس الثانوي لذا يصعب عليك تحديد ما اذا كان هذا الارتفاع هو عبارة عن انعكاس أو هو ارتفاع قصير الأجل ومن ثم يأتي الانخفاض والهبوط. لذا عليك الحذر هنا.
 

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