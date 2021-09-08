سيارتك بأمان مع بنشر متنقل الكويت

الأربعاء، 08-09-2021
11:23 ص
إذا كنت من ملاك السيارات بدولة الكويت، وتتعرض سيارتك لبعض الأعطال المفاجئة التي تصيبك بحالة من التوتر والقلق سواء كانت أعطال كهربائية أو ميكانيكية، الآن يمكنك الحصول على أفضل الخدمات التي تخص سيارتك بكل سهولة وبساطة، حيث يمكنك فقط التواصل مع موقع كراج أون لاين الموقع الرائد في مجال تصليح وصيانة السيارات ليصلك أينما كنت.
فأنت الآن يمكنك التمتع بمستوى عالي من الخدمات لكافة خدمات تصليح السيارة مهما كان نوع العطل بالسيارة ومهما كان نوع السيارة، بالإضافة إلى الكثير من المميزات التي يقدمها الموقع والتي من أهمها بنشر متنقل
الكويت ولنتعرف عليه فيما يلي.
بنشر متنقل الكويت
يقدم موقع كراج أون لاين الإلكتروني خدمات لا حصر لها في عالم تصليح السيارات، ومن أهم تلك الخدمات خدمة بنشر متنقل، التي يمكنها الأنتقال إلى أي مكان داخل دولة الكويت وضواحيها، فهو قادر على اكتشاف أي عطل تتعرض له السيارة من خلال استخدام أحدث الطرق التكنولوجية وهو الكشف بالكمبيوتر، ليتمكن فريق العمل بإكتشاف العطل الموجود بالسيارة بدقة ومهارة عالية ليبدأ الفنيين والعاملين بالبدأ في التصليح مباشرة، كما يقدم بنشر متنقل خدمة إصلاح كافة أعطال السيارات التي تتعلق بالأعطال الكهربائية والميكانيكية، كما هناك مميزات أخرى يقدمها بنشر متنقل وهي كما يلي:-
خدمة بنشر متنقل يمكنها أن تصل أي مكان في الكويت مثل "الفروانية وحوالي و
تقديم خدماته في أي مكان توجد به السيارة المتعطلة سواء كانت أمام المنزل أو أمام المكتب أو على الطريق أو غيره.
يوفر العديد من الخدمات مثل "خدمة تبديل تواير
بأنواعها، تبديل الإطارات، تغيير بطاريات، إصلاح مكيفات، تبديل زيت المحرك، وغيره.
خدمة على مدار اليوم ففي أي وقت تتواصل مع الموقع تستجيب لك خدمة العملاء على الفور، لأخذ بيانات ومعرفة نوع العطل.
السرعة في الأداء والمهارة في العمل.
وجود كادر متميز من العميل مدرب على مستوى عالي بالإضافة إلى الخبرة.
تبديل بطاريات من كراج أون لاين
نظراً لأن البطاريات تعتبر من أهم مكونات السيارات وأساسياتها فكان لابد من الأهتمام بها والحصول على خدمة مميزة بها، وذلك لأن بدون البطارية لا تعمل السيارة، حيث أن للبطارية الدور الرئيسي في تزويد المحرك بالكهرباء اللازمة لتستطيع السيارة العمل بشكل طبيعي، بالإضافة إلى أن البطارية تعمل بنظام الشحن لذلك يمكن أن تعمل بالسيارة لسنوات طويلة دون أن تتعرض للتلف، لذلك لابد عند تصليح سيارتك أن تحصل على القطعة الأصلية من البطارية وهو ما تجده فقط في موقع كراج أون لاين.
خطوات تبديل البطاريات
أصبح الآن من السهل على أي شخص بالكويت الحصول على خدمة تبديل بطارية السيارة
في أي مكان وبأي وقت وليس ذلك فقط بل مع ضمان حصوله على القطعة الأصلية من البطارية بأرخص سعر مع حصوله أيضا على شهادة ضمان لفترة معينة وإمكانية تغييرها بأي وقت، وقد يتم تغيير البطارية أو تبديلها مروراً بعدة خطوات وهي كالآتي:-
1. في البداية يقوم المهندس الكهربائي المرسل ضمن فريق العمل بإيقاف محرك السيارة بشكل تام.
2. لبس كلاً من القفازين والمزارع للحماية.
3. فصل البطارية من السيارة وذلك عن طريق فصل الطرف السالب وهو أسود اللون ويوجد بجانبه علامة (-).
4. يتم تحديد المقبض بدقة، وهو الذي يفك به الطرف ليتم إبعاده عن البطارية.
5. بعد الإنتهاء من فك الطرف السالب يتم فك الطرف الموجب من خلال المقبض أيضا.
ومن هنا يتم رفع البطارية المتواجدة بالسيارة والتي يصل وزنها إلى 40 رطل أو أكثر بعيداً عن السيارة.
6. وهنا يصل الفريق للخطوة النهائية وهي تركيب البطارية الأصلية للسيارة وربطها حيداً بأستخدام أحدث الأدوات والوسائل التكنولوجية.
تبديل تواير من كراج أون لاين
يعتبر بنشر متنقل من موقع الخدمة السريعة من أفضل البناشر داخلة دولة الكويت حيث يحرص على تقديم خدمة تبديل التواير للسيارات، وهي من الخدمات التي لا غنى عنها لملاك السيارات مهما كان نوع السيارة يستطيع بنشر متنقل توفيره لك بأرخص الأسعار، كما أنه يقدم الكثير من المزايا لجميع عملائة أثناء خدمة تبديل التواير والتي من أهمها:-
توفير العديد من التواير والتي تتناسب مع كافة جميع أنواع تواير السيارات من حيث الحجم والمقاس.
توفير الأنواع والماركات الأصلية من التواير مثل ماركة تواير جوديير النسر، وماركة تواير غراند تور كيك.