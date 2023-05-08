الإثنين 08 مايو 2023
توقيت مصر 15:13 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

قرار مفاجئ من الأهلي تجاه حسين الشحات

طلب رسمي لإذاعة إعدام قاتل نيرة أشرف

طرد فتاة وصديقاتها.. مطعم شهير بالقاهرة يرفض دخول المحجبات

مراتي بتخوني مع ابن خالي.. وعندما عاتبته قالي: "اللي عنده معزة يلمها"

تنفيذ حكم الإعدام في اثنين بتهمة الإساءة للنبي والقرآن

قفزة في سعر الدولار بالسوق السوداء

زوجة حسن شاكوش: مش هقول السبب عشان دي أعراض.. وكنت متجوزة قبله

مذكرة لوقف إعدام قاتلة أمها ببورسعيد لـ 6 أسباب

حسن شاكوش يكشف السبب الحقيقي لطرده زوجته من الشقة (فيديو)

شاهد.. حفل محمد رمضان في أمريكا يتحول إلى معركة

قفزة في سعر الدولار بالسوق السوداء

202209080329502950
الدولار
الإثنين، 08-05-2023 11:17 ص

 

قال 3 مسؤولين بشركات صرافة مختلفة تحظى بانتشار جغرافي واسع، إن حركة بيع وشراء الدولار في فروع الصرافات ضعيفة للغاية بسبب انتعاش السوق الموازية للعملة (السوق السوداء) التي يتداول فيها العملة بطريقة غير شرعية وبسعر مخالف للأسعار الرسمية.

 

وأوضح اثنان من المسؤولين الثلاثة أن سعر بيع الدولار في السوق ارتفع بنهاية الأسبوع الماضي إلى 38 جنيها للدولار الواحد مع تسجيله نحو 31 جنيها في البنوك، مما أدى إلى عزوف بعض العملاء حائزي الدولار من بيع حصيلتهم في الصرافة ولجوئهم للسوق السوداء للتربح من فرق السعر.

 

وعادت مصر إلى اتباع سعر صرف مرن ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال أكثر من 13 شهرا بنحو 96% ليقفز من 15.76 جنيه في 20 مارس 2022 إلى 30.94 جنيه بنهاية تعاملات البنوك اليوم، لكن الضغوط مازالت قائمة على العملة.

 

كان جولدمان ساكس إنترناشيونال- أحد أكبر المصارف الأمريكية- رصد في تقرير له صادر الشهر الجاري، عواقب سلبية لاستمرار السوق الموازية لتداول النقد الأجنبي- السوق السوداء للدولار- على استدامة الاقتصاد المصري.

 

وأوضح التقرير، أن الإصرار على عدم الانتقال لسعر صرف مرن للجنيه أمام باقي العملات الأجنبية سيؤدي إلى زيادة التشوهات ومخاطر اقتصاد غير مستدام بسبب استمرار وجود سوق عملات أجنبية موازية- السوق السوداء لتداول العملة بالسعر غير الرسمي في البنوك.

إقرأ ايضا

19_2023-638092336297629791-762

تخطى 100 جنيه في البنوك أمام هذه العملة.. سعر الجنيه أمام الدولار والعملات العربية

yalikavak_villa_1_22

فيلات فاخرة في بودروم: المكان الأمثل لقضاء عطلة مميزة على شاطئ البحر

2022090804010414

38 جنيهًا.. سعر الدولار يتراجع في السوق السوداء ويستقر بالبنوك

أخبار متعلقة

19_2023-638092336297629791-762

تخطى 100 جنيه في البنوك أمام هذه العملة.. سعر الجنيه أمام الدولار والعملات العربية

2022090804010414

38 جنيهًا.. سعر الدولار يتراجع في السوق السوداء ويستقر بالبنوك

الدولار

بعد استقرار لما يقارب الـ 50 يومًا.. مفاجأة في سعر الدولار في أول يوم عمل للبنوك

1829527_0

تخطى 40 جنيهًا في السوق السوداء.. سعر الدولار اليوم في البنوك

2022090804010414

بعد وصوله 37 جنيهًا في السوق السوداء.. سعر الدولار في البنوك اليوم

2027670_0

أعلى مستوى في شهر.. الدولار يرتفع عالميًا وهذا سعره في البنوك المصرية