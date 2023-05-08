قفزة في سعر الدولار بالسوق السوداء





قال 3 مسؤولين بشركات صرافة مختلفة تحظى بانتشار جغرافي واسع، إن حركة بيع وشراء الدولار في فروع الصرافات ضعيفة للغاية بسبب انتعاش السوق الموازية للعملة (السوق السوداء) التي يتداول فيها العملة بطريقة غير شرعية وبسعر مخالف للأسعار الرسمية.

وأوضح اثنان من المسؤولين الثلاثة أن سعر بيع الدولار في السوق ارتفع بنهاية الأسبوع الماضي إلى 38 جنيها للدولار الواحد مع تسجيله نحو 31 جنيها في البنوك، مما أدى إلى عزوف بعض العملاء حائزي الدولار من بيع حصيلتهم في الصرافة ولجوئهم للسوق السوداء للتربح من فرق السعر.

وعادت مصر إلى اتباع سعر صرف مرن ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال أكثر من 13 شهرا بنحو 96% ليقفز من 15.76 جنيه في 20 مارس 2022 إلى 30.94 جنيه بنهاية تعاملات البنوك اليوم، لكن الضغوط مازالت قائمة على العملة.

كان جولدمان ساكس إنترناشيونال- أحد أكبر المصارف الأمريكية- رصد في تقرير له صادر الشهر الجاري، عواقب سلبية لاستمرار السوق الموازية لتداول النقد الأجنبي- السوق السوداء للدولار- على استدامة الاقتصاد المصري.

وأوضح التقرير، أن الإصرار على عدم الانتقال لسعر صرف مرن للجنيه أمام باقي العملات الأجنبية سيؤدي إلى زيادة التشوهات ومخاطر اقتصاد غير مستدام بسبب استمرار وجود سوق عملات أجنبية موازية- السوق السوداء لتداول العملة بالسعر غير الرسمي في البنوك.