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فتح تحقيق عاجل في وزارة الشباب والرياضة بسبب إمام عاشور

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إمام عاشور
الخميس، 18-05-2023 08:44 ص

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن وزارة الشباب والرياضة قررت فتح تحقيق لمناقشة حقيقة تلقى رابطة الأندية المحترفة أموال ومستحقات نادي الزمالك في صفقة انتقال إمام عاشور إلى ميتلاند الدنماركي، بسبب الحجز على أرصدة النادي.

 

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "بعد تردد إرسال أموال إمام عاشور لاعب الفريق المنتقل إلى ميتلاند الدنماركي، على حساب رابطة الأندية المحترفة بالشتاء الماضي، قررت الوزارة فتح تحقيق لبحث والتأكد من الأمر".

 

وأضاف هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "تردد أنباء غير رسمية أن رابطة الأندية حصلت عبر حسابها على مبلغ 3 ملايين دولار، من نادي ميتلاند الدنماركي بسبب الحجز على حسابات النادي، ولكن حتى الآن لا يوجد أي مستند أو تصريح رسمي عن هذا الأمر".

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