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الدولار طار.. قفزة جديدة في سعر الدولار بالبنوك

سعر-الدولار-في-السوق-السوداء
الدولار
Native
Teads
الخميس، 05-01-2023 10:18 ص

 

 

شهد سعر الدولار الآن مقابل الجنيه اليوم الخميس 5 يناير 2023، تحركا جديدا خلال بداية التعاملات داخل بنكًا واحدًا، بالتزامن مع آخر يوم عمل للبنوك المصرية، وذلك بعد آخر ارتفاع سجله الدولار مقابل الجنيه وتخطيه حاجزالـ26 جنيه، ويتوقع أن يشهد الدولار تحركًا جديدًا على مدار اليوم، بينما استقر الدولار مقابل الجنيه اليوم داخل البنك المركزي المصري ليسجل 26.36 جنيه للشراء و26.4 9 جنيه بيع.

 

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

ارتفع سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه داخل مصرف أبو ظبي الإسلامي ليسجل 26.16 جنيه شراء و26.2 جنيه بيع.

 

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك التعمير والإسكان

سجل سعر الدولار اليوم الخميس 5 يناير مقابل الجنيه 26.35 جنيه شراء و26.45 جنيه بيع.

 

الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي اليوم الخميس

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه قيمة سعر 26.3 جنيه شراء و26.4 جنيه بيع داخل البنك التجاري الدولي.

 

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

 

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري قيمة 26.25 جنيه شراء و26.35 جنيه بيع.

 

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 5 يناير قيمة 26.4 جنيه شراء و26.5 جنيه بيع.

 

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 5 يناير قيمة 26.25 جنيه شراء و26.3 جنيه بيع داخل بنك مصر.

 

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

 

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 5 يناير قيمة 26.25 جنيه شراء و26.3 جنيه بيع داخل البنك الأهلي.

 

وكانت لجنة السياسة النقديـة لـ«البنك المركزي المصـري»، قد أعلنت في أخر اجتماع لها الشهر الماضي، عن رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية لـ «البنك المركزي» بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.25، و17.25% و16.75% على الرتيب.

 

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